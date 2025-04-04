清明潤餅怎麼吃？ 癡狂者只加這兩樣

今天清明節吃潤餅了嗎？小鎮文化協會民宿管理人紀筱榆貼出只加糖粉與花生粉的無敵潤餅。（紀筱榆提供）

2025/04/04 10:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕清明節就是要吃潤餅，每家潤餅店都是大排長龍，但有人的潤餅指定只加花生粉與糖粉，認為這才是靈魂的食材，這樣的潤餅才是人間美味！

在彰化縣鹿港鎮擔任小鎮文化協會民宿管理人紀筱榆表示，他每年吃的潤餅都跟大家不一樣，因為他完全不放蔬菜，只把花生粉與糖粉加好加滿，對他來說，這樣吃法才是超級無敵的潤餅，吃起就是開心又滿意。

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紀筱榆把自己最愛的潤餅獨家甜蜜配方在社群分享，馬上引來同好也回應「這2個是靈魂」，「我們全家也是」，還有人回應「小時候完全不吃菜，這個包法⋯⋯我懂」，還有人點出「這是零食，小孩口味」。

紀筱榆說，他從小就是這樣吃潤餅，就是吃有糖粉與花生粉，對他來說，這樣的潤餅跟坊間在賣的潤餅完全不一樣，但這是他最愛的潤餅口味，長大之後發現，這款獨特潤餅的最大好處，就是準備食材非常簡單，只要潤餅皮、糖粉與花生粉這3樣，這樣的絕妙滋味，讓他不願意再加其它食材，奪走潤餅的靈魂美味。

清明時節就是要吃潤餅，每家潤餅都大排長龍。（記者劉曉欣攝）

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