為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    清明潤餅怎麼吃？ 癡狂者只加這兩樣

    今天清明節吃潤餅了嗎？小鎮文化協會民宿管理人紀筱榆貼出只加糖粉與花生粉的無敵潤餅。（紀筱榆提供）

    今天清明節吃潤餅了嗎？小鎮文化協會民宿管理人紀筱榆貼出只加糖粉與花生粉的無敵潤餅。（紀筱榆提供）

    2025/04/04 10:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕清明節就是要吃潤餅，每家潤餅店都是大排長龍，但有人的潤餅指定只加花生粉與糖粉，認為這才是靈魂的食材，這樣的潤餅才是人間美味！

    在彰化縣鹿港鎮擔任小鎮文化協會民宿管理人紀筱榆表示，他每年吃的潤餅都跟大家不一樣，因為他完全不放蔬菜，只把花生粉與糖粉加好加滿，對他來說，這樣吃法才是超級無敵的潤餅，吃起就是開心又滿意。

    紀筱榆把自己最愛的潤餅獨家甜蜜配方在社群分享，馬上引來同好也回應「這2個是靈魂」，「我們全家也是」，還有人回應「小時候完全不吃菜，這個包法⋯⋯我懂」，還有人點出「這是零食，小孩口味」。

    紀筱榆說，他從小就是這樣吃潤餅，就是吃有糖粉與花生粉，對他來說，這樣的潤餅跟坊間在賣的潤餅完全不一樣，但這是他最愛的潤餅口味，長大之後發現，這款獨特潤餅的最大好處，就是準備食材非常簡單，只要潤餅皮、糖粉與花生粉這3樣，這樣的絕妙滋味，讓他不願意再加其它食材，奪走潤餅的靈魂美味。

    清明時節就是要吃潤餅，每家潤餅都大排長龍。（記者劉曉欣攝）

    清明時節就是要吃潤餅，每家潤餅都大排長龍。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播