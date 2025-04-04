兒童節要快樂也要警覺！ 去年兒少性影像侵害天天上演

衛福部「性影像處理中心」統計，受害者集中在13至34歲之間，其中13至17歲有342人，占32.9% 。（取自衛福部性影像處理中心）

2025/04/04 11:02

〔記者邱芷柔／台北報導〕今（4日）是兒童節，除了歡笑與祝福，也要留意孩子們面臨的數位風險，衛福部統計，去年通報364件兒少性影像受害事件，平均下來，幾乎每天就有1名兒童或青少年淪為偷拍、散布的受害者，受害年齡以13至17歲最多，占比高達32.9%，連未滿12歲的兒童也有22人受害。

衛福部「性影像處理中心」統計，2024年全年性影像處理中心共受理1928件性影像申訴案件，受害人數達1040人，其中兒少就有364人、占35%。從年齡層來看，受害者集中在13至34歲之間，其中13至17歲有342人，占32.9%，其次為18至24歲，占32.3%。

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不僅受害者年齡偏低，調查也發現，在所有受害人與加害者的關係中，「網友（包含認識或不認識）」為主要來源，占比高達62.9%，遠高於伴侶或其他對象，反映出孩子們在使用交友軟體或即時通訊平台時，其實正處在一個相對脆弱、容易受騙的處境。

衛福部保護司司長張秀鴛指出，政府推動移除、下架及主動監測等機制，但「最有效的方式仍是不要拍照」，強化教育與家庭預防才是根本解方。她指出，防治教育已入法，保護司也與教育部合作推動宣導工作，但在3C產品普及、親子互動逐漸疏離的情況下，孩子更容易在交友軟體或遊戲平台中落入陷阱。

張秀鴛提醒，有些孩子容易被網友騙，或以為只是在「玩遊戲」，實際上可能已陷入另一種詐騙模式。而一旦性影像被上傳，要全面移除極為困難，現階段多數處置屬於「治標」，例如下架影像、追查行為人等，但真正有效的方式，仍是在源頭就做好預防。

她也指出，性影像不一定是自拍，也有可能是偷拍而來，像是補習班、安親班、公共廁所等場所，都是潛在的高風險區域，場所負責人應定期巡查、加強反偷拍設備，因為「沒有人是局外人」。張秀鴛進一步表示，不論是偷拍、轉傳，甚至只是單純觀看或儲存性影像，都已經觸法，絕不是所謂的私人行為，未來保護司也將與相關單位持續合作，加強查緝與法律教育，從源頭杜絕錯誤觀念。

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