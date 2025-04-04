幼兒園內設農園 小小孩樂抓蟲施肥

教育部推動食農教育，幼兒園設農園，帶領小小孩親手照顧作物。（教育部提供）

2025/04/04 10:15

〔記者林曉雲／台北報導〕為培養孩子親近大自然，教育部推動「正常化教學融入幼兒學習的日常生活中」，幼兒園內設小朋友菜園，帶領幼兒從種子育苗、種植、澆水、施肥、抓蟲、採收到烹煮，全部都動手做，也讓孩子們體會農夫的辛苦。

教育部國教署組長王慧秋說明，幼兒園就像一個小型社會，是孩子學習成長及社會化的地方， 食農教育讓孩子可以對於食物是怎麼來的，以及大自然是怎麼孕育萬物有更深的了解，也讓孩子知道資源的獲得的不易，同時可培養孩子親手做、耐心培養、承受失敗、收穫成果及學習分享喜悅。

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新北市育平非營利幼兒園，藉由在地取材，利用落葉與孩子一同製作落葉推肥，讓孩子親自體驗大自然永續循環再利用的概念，園區內的「可食菜園」鼓勵孩子在學校菜園裡親手耕種蔬果，並在烹飪區中，親身體驗簡易的食物料理過程與樂趣，讓幼兒參與並學習食物生產和烹煮的過程與知識。

台中市樹德非營利幼兒園，在園區打造一個「小朋友菜園」，由孩子決定要種蔬菜、水果或花卉，孩子種植西瓜、木瓜等種子，來自於幼兒餐點水果的種子，從種子育苗、種植、澆水、施肥、抓蟲、採收到烹煮，全部都讓孩子動手做。園方表示，有一年玉米即將長大時，遭遇狂風暴雨，玉米株因此倒了，孩子們難過地哭泣，在老師的安慰鼓勵下，收拾難過心情，整理倒掉的玉米株，是個難得的經驗，也讓孩子們體會農夫的辛苦及看天吃飯的經驗。

嘉義市橡木子非營利幼兒園，由老師帶著孩子一起將種子種到田裡，從播種、開花到結果期間，帶領孩子辨識小小田園裡的不同蔬果，也量一量玉米長多高了，藉由食農教育，讓孩子了解食物來源，能更珍惜餐桌上、飯碗裡的每一口食物。

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