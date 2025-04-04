清明連假第2天這些觀光景點聯外道恐塞爆 公路局建議改道

墾丁「台灣祭」在大灣遊憩區熱鬧開唱，清明連假首日湧入逾4萬名樂迷。（資料照）

2025/04/04 09:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（4日）是清明節連假第二天，交通部公路局預測有大量出遊和返鄉車潮，省道易壅塞路段包括銜接國道的快速公路、主要省道幹道和觀光景點連外道路，建議用路人出發前先查詢周邊交通狀況，避開壅塞路段和時間。

省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如北部台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3快官及霧峰交流道；南部台86線銜接國1仁德系統、台86線銜接歸仁交流道、台18線銜接國3中埔交流道等。

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主要省道幹道易塞車路段包括台9線蘇花公路、南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南至玄寶大橋、中彰大橋等路段。觀光景點聯外道路易塞車路段包括北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台3線大溪、台14甲線清境農場、台21線日月潭、台3線古坑至梅山等路段。

公路局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊；為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者籌備充足運能及視人潮機動增班，也有六折優惠措施。

昨天（3日）省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台65線土城路段至國三路段、台15線鳳鼻尾路段至鳳山溪橋路段，中部台74線大里至霧峰路段、台61線竹南至玄寶大橋路段、台61線龍井至中彰大橋路段、台74線高鐵台中至快官路段，南部台86線關廟東向路段、台88線鳳山至五甲系統路段、台9線楓港路段至新路路段北向等。

國道客運部分，昨天西部國道客運共計行駛5858班次，疏運11萬3819人，疏運人數較去年同期增加4.5%；東部國道客運路線共計行駛1617班次，疏運3萬8871人，疏運人數較去年同期增加30.6%。

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