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    大甲媽遶境今晚起駕 福興宮打造全國超Q神童車迎接

    西螺福興宮打造全國首輛超Q神童車，6日將在西螺大橋迎接大甲媽祖遶境隊伍到雲林。（記者黃淑莉攝）

    西螺福興宮打造全國首輛超Q神童車，6日將在西螺大橋迎接大甲媽祖遶境隊伍到雲林。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/04 09:26

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香今（4日）日深夜起駕，6日下午會經西螺大橋進入雲林境內，晚上駐駕西螺福興宮，為迎接大甲媽福興宮打造一輛全國唯一的神童車，超Q外型十分吸睛，6日會在西螺大橋南端與全國各地信徒一起接駕。

    福興宮董事長楊文鐘指出，傳統神童團是媽祖出巡、遶境的藝陣團之一，可愛造型深受孩童及信徒歡迎，廟方的神童團主要為頭上綁一撮頭髮的「招財童子」及綁二撮頭髮的「進寶童子」，神童車的車頭是以進寶童子造型打造Q版偶頭，車頂則是大元寶、車身顏色仿神童的衣服顏色。

    楊文鐘說，神童車造型可愛，可拉近與信徒距離，也象徵神童爺賜福賜財，另在神童團成員參加遶境時可以裝載團員物資，也讓年幼的團員可以上車休息，維護安全。

    福興宮企劃組長陳韋誠表示，除了神童車，福興宮也攜手台灣吧以「太平媽山海遶境」為發想，結合西螺特產推出醬油禮盒，另外睽違十餘年，福興宮再次推出新潮棉T，上面印有神助攻戰隊公仔的圖樣。

    陳韋誠說，「鑽轎腳」是一件重要祈福儀式，透過神明加持保祐信眾平安、平順，廟方今年也把太平媽出巡遶境民眾鑽轎腳的蠟筆畫做成悠遊卡，這些文創品也都會在媽祖生期間與大家分享。

    迎接大甲媽祖遶境，西螺福興宮推出一系列文創商品。（記者黃淑莉攝）

    迎接大甲媽祖遶境，西螺福興宮推出一系列文創商品。（記者黃淑莉攝）

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