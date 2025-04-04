墾丁早午餐店「連假菜單」風波 土耳其情侶遭網路亂象誤解居民抱不平

墾丁大街因台灣祭活動爆人潮。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/04 09:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣祭在墾丁吸引大批遊客朝聖，卻也讓當地一家由土耳其情侶經營的早午餐店意外捲入社群風暴。該店因推出「連假專用菜單」，被網友指控刻意哄抬價格、把遊客當「盤子」，菜單上還大剌剌標註，引發激烈批評。但事實上，老闆娘Sena只是怕太忙而減少販售品項。

據了解，有民眾深入求證後發現，事實並非如此，連假菜單僅是品項減少，價格則與一月已調漲的薯條、薯餅一致，怒斥網路未查證就開罵，已成亂象。

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這家位於墾丁的早午餐店由一對土耳其情侶經營，憑藉異國風味與親切服務頗受好評。

台灣祭期間，店家因應連假人潮推出精簡版菜單，卻被截圖上傳社群，指責其「趁火打劫」。網友怒批「連假就換菜單，遊客是冤大頭嗎？」然而，有熱心民眾比對平日菜單後澄清，連假菜單並未額外漲價，薯條與薯餅價格早在年初調整，與連假無關，僅是品項數量減少，是因應人手不足或備料考量。

「他們中文不好，可能表達不夠清楚就被誤解，真的很冤枉！」一名吳姓民眾為店家抱不平，表示這對土耳其情侶努力融入在地，卻因網路一窩蜂攻擊蒙上陰影。她感嘆，未經查證的指控已成網路常態，「蹭墾丁負面流量」更讓小店無辜受害。

墾丁大街一家早午餐因為連假菜單被罵，店家喊冤。（吳小姐提供）

墾丁一家早午餐因為「連假菜單」被罵。圖為店家評論區截圖。（吳小姐提供）

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