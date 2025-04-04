未來一季氣候展望出爐！4月偏溼冷、5月和6月高溫雨少

4月到6月雨量預報。（氣象署提供）

2025/04/04 09:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署公布未來一季4月到6月的「季長期天氣展望」，氣溫部分，4月北部及東部較涼，中部及南部氣溫正常；5、6月氣溫以正常至偏暖為主。雨量部分，4月降雨正常至偏多，5、6月為正常至偏少。

氣象署說明，氣候上而言，4月受到北方大陸冷高壓逐漸減弱、南方太平洋高壓勢力則漸漸轉強的影響，天氣系統變化快速是這個時節的特徵。5、6月則進入台灣的梅雨季節，容易有鋒面系統在附近徘徊，鋒面影響期間易伴隨有雷雨或強風，並有局部大雨或豪雨發生的機會。

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展望未來一季，氣候模式預報台灣氣溫4、5月以正常為主，6月氣溫偏高；雨量方面，模式預報未來一季主要雨帶在菲律賓往東延伸至西北太平洋一帶，台灣附近以正常為主，但近期氣候模式預測雨量較實際偏少，且春季與梅雨季預報的不確定性較大。

氣象署說明，根據最新全球海溫和大氣環流監測資料顯示，目前熱帶太平洋東側出現暖海溫距平，海溫配置已呈現中性狀態，各國預測熱帶海氣中性狀態將持續至北半球夏季結束。

氣象署也說明，由於春季與梅雨季天氣變化快速，長期預報的不確定性較大，可隨時留意氣象署每天所發布的天氣預報。

4月到6月氣溫預報。（氣象署提供）

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