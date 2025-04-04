再等一下!高雄中正運動場升級版延至4月中旬後啟用

高雄中正運動場升級版延至4月中旬後啟用。（翻攝林欽榮臉書）

2025/04/04 08:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府費時3年，將建設近40年的中正運動場改造升級為Kaohsiung Highline，全新休憩空間原定清明連假開放，市府評估相關條件後決定延後，預計4月中旬後啟用。

中正運動場位處高雄中正交流道旁，臨近捷運橘線技擊館O9站，是遊客進入高雄第一印象，市府投入經費重新詮釋運動場域的現代性，不僅保留原本運動場的競技功能，更融入「Kaohsiung Highline」環形步道與商業空間，成為在地民眾生活新據點，更是一個能夠促進社會互動的公共空間。

請繼續往下閱讀...

中正運動場從2022年6月動工，到今年3月戶外空間幾近完工，前廣場公園處已在今年2月改造完成，新增大片綠地並優化人行動線，且更在Highline步道旁種植印度紫檀與雨豆樹，提供綠蔭遮蓋，要讓市民步行更加舒適便利。

市府介紹以減量設計與材料回收理念進行改造，是「Kaohsiung Highline」的設計亮點，將原有2/3看台的混凝土經破碎後，化身4.5公尺高的石籠外牆，讓自然光柔和灑入室內；外牆上方則是被印度紫檀及雨豆樹包圍的環形步道，市民可從高處欣賞新舊交融的城市風景。

Kaohsiung Highline東側還新增一座國際標準等級的極限運動場，由高雄市體育總會滑板運動委員會參與其中設計與施工，期待能帶動在地滑板運動風潮，甚至成為全國滑板運動愛好者的新天堂。

市府原預計清明連假可開放，但經評估後決定延後至4月中旬過後，讓整體空間更完備，並邀請地方一起體驗。

中正運動場外牆上方則是被印度紫檀及雨豆樹包圍的環形步道，市民可從高處欣賞新舊交融的城市風景。（翻攝林欽榮臉書）

中正運度場升級版預定四月中旬後才開放。（翻攝林欽榮臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法