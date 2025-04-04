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    台灣祭帶回墾丁榮光 熱血青春族取代煙火四寶客

    台灣祭帶回墾丁榮光，遊客族群產生質變。（記者蔡宗憲攝）

    台灣祭帶回墾丁榮光，遊客族群產生質變。（記者蔡宗憲攝）

    2025/04/04 08:20

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁大灣遊憩區昨起一連三天，迎來第五屆「台灣祭」音樂盛典，熱情樂迷從全台各地湧入，海風伴隨音浪，墾丁大街重現久違的爆滿人潮，但周邊卻沒有過去連假常有的煙火擾鄰、暗夜歡唱甚至改車遊街等狀況出現，展現另類的清新旅遊風。

    免費入場的聽團活動吸引數萬名年輕樂迷朝聖，五大舞台從早嗨到晚，美秀集團、滅火器、宇宙人等超強卡司輪番上陣，搭配文創市集與趣味活動，讓這場南國派對成為清明連假焦點，熱血青春族彷彿為墾丁注入新生命力，取代過往「煙火四寶客」的刻板印象。

    台灣祭自2021年由屏東縣政府接棒「春天吶喊」火炬後，逐步重塑墾丁音樂品牌形象。免費入場政策拉近年輕族群與獨立音樂的距離，卻也引來部分資深樂迷議論，有人直言免費活動帶來「聽團亂象」，如場內秩序混亂、隨地垃圾等問題浮現。然而，這樣的聲音掩蓋不了台灣祭帶來的全面商機。墾丁大街商家笑開懷，餐飲攤販忙到深夜仍供不應求，旅宿業者更表示住房率幾乎滿載，甚至外溢至恆春、車城等地，堪稱疫後觀光復甦的強心針。

    社群媒體上，墾丁大街人山人海的畫面瘋傳，萬頭攢動的景象讓酸民稱「以為是AI製圖」。而台灣祭與早年春吶的地下氛圍大不相同，從過往的小眾狂歡轉型為全民參與的國旅盛事，少了些叛逆味，多了份親民熱鬧。

    屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭強調，台灣祭不僅是音樂平台，更是地方振興的引擎，「至少我們還有音樂」的主軸，正試圖喚回墾丁昔日榮光。

    這群熱血青春族不只為聽團而來，他們的消費力與社群影響力，成為墾丁國旅觀光翻身的關鍵基礎。從搶購周邊商品到打卡美食市集，年輕世代展現截然不同的旅遊樣貌。相較於過往春吶的放肆狂野，如今的台灣祭多了分健康清新的氣息，也讓外界開始期待，這群年輕人能否帶領墾丁走出疫情陰霾，重回觀光勝地的巔峰，值得持續關注。

    台灣祭帶回墾丁榮光，遊客族群產生質變。（記者蔡宗憲攝）

    台灣祭帶回墾丁榮光，遊客族群產生質變。（記者蔡宗憲攝）

    台灣祭帶回墾丁榮光，周邊人潮爆滿。（記者蔡宗憲攝）

    台灣祭帶回墾丁榮光，周邊人潮爆滿。（記者蔡宗憲攝）

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