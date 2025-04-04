高捷黃線動工了！鳳山整排路樹遷移 民眾直呼:有感了

配合高捷黃線施工，高雄鳳山澄清路旁兩百多棵路樹完成遷移。（記者王榮祥攝）

2025/04/04 00:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕配合高雄捷運黃線工程，鳳山區澄清路東側整排路樹近期陸續遷移，總數達248棵；過往路人察覺人行道上的綠蔭消失，還出現大量圍籬，笑說終於對黃線「有感了」。

高捷黃線2022年由行政院核定，全長22.91公里，計畫設置23站（1高架與22座地下）與1座機廠，路線呈倒Y字形，南接亞洲新灣區與前鎮高中一帶，兩線往北至鳳山澄清、本館路口會合，再往鳥松延伸，與高捷紅、橘兩線及輕軌共有5處轉乘處；原規劃經費約1442億元、2028年完工，但受國際通膨、營建物價大幅上漲等因素，經費修正至2348億元，延長至2034年完工。

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黃線機電系統、軌道及其中3個土建工程統包標去年陸續發包，但因初期工區僅侷限在澄清、本館路口旁空地整備，地方普遍無感；直到近期澄清路北自本館、南到光復路的東側陸續出現圍籬，民眾才發現真的動工了。

尤其澄清路東側人行道上原本都有濃密樹蔭，近期突然空蕩蕩，讓路過的民眾形容，終於對黃線有感了；另外在黃線鳥松機廠整地作業因區域較大，也吸引不少目光。

捷運局說明，配合黃線YC03標澄清路樹木移植計畫，共計284棵，移植計畫經專家學者評估有樹幹結構中空歪斜缺陷、病蟲害不易存活、或易竄根破壞人行道的樹木則進行移除，樹況良好樹木則辦理移植。

澄清路段採半半施工，東側樹木遷移後，挪出空間會進行地下工程施作，完成至一定進度後，地面會舖設鐵板恢復通行，再輪由西側施工；至今年3月底，黃線第1階段實際進度約3.61%、超前0.19%。

高捷黃線鳥松機廠廠址整地中。（議員邱俊憲提供）

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