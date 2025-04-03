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    扯！絕美東海岸要蓋整排風電「沒告知」 台東長濱人怒串連反對

    近期有民間業者提出「東成陸域風力發電計畫」，擬在東海岸的台東成功鎮至長濱鄉設置25部風力發電機組，引發地方反彈。風力發電示意圖。（資料照）

    近期有民間業者提出「東成陸域風力發電計畫」，擬在東海岸的台東成功鎮至長濱鄉設置25部風力發電機組，引發地方反彈。風力發電示意圖。（資料照）

    2025/04/03 23:45

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期有民間業者提出「東成陸域風力發電計畫」，擬在東海岸的台東成功鎮至長濱鄉設置25部風力發電機組，引發地方反彈。有當地居民近日在社群發文直呼荒謬，因為在地人對該開發案一無所知，本月2日才知道被選好建設點與進入環評，地方鄉親紛紛到環境部環評開發案論壇申訴表達反對意見。對此，台東縣府週四也發聲，表示不支持該開發案。

    有台東在地人2日在臉書發文，「今天長濱發生大事了！沒有任何一個人，包括鄉長 ，在今天之前被告知，我們已經被選定為『東成陸域風電發電計劃』的實施區域！陸域的意思就是會建造在土地上，有海岸邊也有在山林間，而最嚴重的問題是此開發案，在地居民和地方竟都一無所知，就被選好建設點與進入環評！總共25座風力發電機，我住的部落竟然還4座！」

    原PO表示，「長濱鄉與成功鎮是天賜的美麗福地，因為偏遠，所以才能一直未被開發，也因為邊陲，才能保有國際級的自然景觀！東海岸的美，應是全台灣的驕傲，這樣的山海川林，應是被所有人讚嘆與疼惜的！怎麼會因為偏鄉人口少，就被直接規劃成陸域風力發電的區域？」

    「規劃的公司、機關與相關單位的人士，你們應該沒來過長濱和成功吧！如果你親眼看到只有東海岸才會有的台東藍，太平洋與蒼翠海岸山脈孕育的滿綠山林，你怎麼能夠，就擺張地圖，機械且冷漠的，拿著紅筆畫著選定的圈圈？你們在地圖上看到的『空地』，是我們居民的家園，是動物們的棲息地，是許多原生植物賴以成長處！」

    原PO呼籲，「請不要因為我們的人口稀少，就認為適合興建，因為東海岸一但遭破壞，不僅是我們在地人的損失，也會是全台灣人的損失！甚至是全世界的損失！我們東海岸的海岸公路，相較全世界知名的海岸公路，絲毫不遜色！我們已欠大地母親太多太多，最需珍視的就是這片土地，沒有了可以滋養人心的自然景觀，再多的電，也只是空虛……」。

    該篇貼文曝光後吸引數千網友關注，台東縣政府財經處3日說，迄今縣府尚未接獲任何風力發電設置申請案，考量台東位處太平洋迎風面，屬天然災害高風險區，相關沿海地區之大型開發計畫，須審慎評估地理條件、文化環境及縣民權益，方可進行後續討論，現行並不支持未經地方共識的陸域風力開發案。

    東成陸域風電發電計劃開發位置示意圖。（圖翻攝自黃建賓臉書）

    東成陸域風電發電計劃開發位置示意圖。（圖翻攝自黃建賓臉書）

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