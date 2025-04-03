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    凌晨排到半夜！ 北斗「潤餅輝」越晚越多人 日銷2萬張餅皮

    彰化北斗潤餅店「潤餅輝」在連假首日就出現排隊人龍。（記者陳冠備攝）

    彰化北斗潤餅店「潤餅輝」在連假首日就出現排隊人龍。（記者陳冠備攝）

    2025/04/03 22:27

    〔記者陳冠備／彰化報導〕清明節就是要吃潤餅！今年清明節4天連假，返鄉掃墓人潮大增，彰化縣北斗鎮知名潤餅店「潤餅輝」在連假首日就出現排隊人龍，有民眾從凌晨4點就來排隊，業者表示，今、明兩日是購買顛峰，排隊恐會排到半夜12點，預計每日需製作2萬張餅皮，才能應付人潮。

    北斗「潤餅輝」創業近90年，製作潤餅已經傳承至第五代，每年清明時節，家族成員不管身在何處，都要返回北斗大菜市場一起製作潤餅，當地有民眾將此視為「家鄉味」，3日清晨4點就有民眾來排隊，一直到晚上9點，排隊人潮仍長達50公尺，相當壯觀。

    潤餅輝業者陳栓銘說，清明吃潤餅是國人傳統，還有人一年只吃這一次，所以每年此時都會出現排隊人潮，他們5點起火開爐，營業至晚間8點，不過有人凌晨4點就來排隊，另外也有一群人吃完晚餐就出來排隊，而且還越晚越多人，為此他們只能加班趕工，幾乎要等到半夜12點人潮才會全部散去。

    潤餅輝業者陳弈汝表示，今年清明連假有4天，預計購買人數會更多，每日需製作2萬張餅皮，為此趕緊召集家族15人來幫忙，其中年紀最小的只有10歲也要來幫忙撕餅皮，不然真的忙不過來。

    吃了20幾年，每年都要吃！鄭姓民眾表示，因為明天就是清明節，不想一早就來排隊，所以提早一天來買，這次排了40分鐘買到，覺得還算短，曾經排過2個半小時以上，他也說，他已經吃了20幾年，家人們也跟著從小吃到大，每年清明節吃潤餅，唯一指定要用潤餅輝餅皮，幾乎已經變成家鄉味，沒吃到還覺得少一味，所以每年都會來排隊，排再久都要買到。

    北斗潤餅輝出現排隊人龍，長達50公尺以上，業者預估會排到半夜12點。（記者陳冠備攝）

    北斗潤餅輝出現排隊人龍，長達50公尺以上，業者預估會排到半夜12點。（記者陳冠備攝）

    北斗潤餅輝火力全開46爐，每日需製作2萬張餅皮，才能應付人潮。（記者陳冠備攝）

    北斗潤餅輝火力全開46爐，每日需製作2萬張餅皮，才能應付人潮。（記者陳冠備攝）

    排隊民眾表示，吃了20幾年，排了40分鐘買到還算短，曾經排過2個半小時以上。（記者陳冠備攝）

    排隊民眾表示，吃了20幾年，排了40分鐘買到還算短，曾經排過2個半小時以上。（記者陳冠備攝）

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