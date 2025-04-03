法師免費處理落難神尊！抱怨還要貼錢送車維修 神奇事情發生了

李育瑋請回家供奉的第一尊落難神尊是媽祖，當時他還博到3個聖杯才如願以償。（李育瑋提供）

2025/04/03 22:39

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〔記者劉曉欣／彰化報導〕多年來無償處理落難神尊的法師李育瑋，因為遵從師囑發誓要一生無償處理落難神尊，他也抱著不求回饋、不以保佑為目的來服務，但有回卻還要貼錢送車維修，讓他有點抱怨。沒想到，他竟然難得做了有數字的夢，買彩券中了1萬元，隔天收到車輛報修單，維修金額是10700元，巧合到連他都驚呆了，但從此之後再也沒有作過有數字的夢了。

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李育瑋表示，他從小就對神佛非常感興趣，母親最記得當他才剛學會走路時，有次開車去玩，他一下車就亂跑，媽媽嚇到追著他，發現在巷弄轉彎處竟隱身有間小廟。當時媽媽愣住了，完全不解為何小小孩怎會找到從外面看不到的宮廟。

直到李育瑋上了國小，開始撿落難神尊回家，第一次撿回家就是虎爺，家人認為這太誇張了，但他堅持不肯退讓，迄今仍被他當成藝術品典鑶。而第一尊請回家供奉的落難神尊則是媽祖，當時他才15、16歲，這尊媽祖因為竊賊把神像上所掛的金牌大多數都扯走，只留下2面金牌與鍊子被丟棄，他連續博了3個聖杯，才帶了回家。

為了成為法師，李育瑋四處打聽如何拜師學藝，終於找到願意傳授的法師，但前提是他要發誓一輩子都要無償處理落難神尊。李育瑋說，完成退神科儀，如有緣人願意供奉，就會再進行入神科儀，狀況好的就當藝術品典藏，狀態不好的在退神後就會燒向天際。他處理過數百尊落難神尊，約自留100多尊在自家典藏或是拜拜。

而李育瑋也會遇見靈異之事，有次他去處理落難神尊，回程讓車子受損要花錢修理，當時他就抱怨，處理落難神尊不賺錢，還要倒貼油錢開車，如今還要花錢修車。

李育瑋笑說，神明可能是有聽到他的內心話，讓他連作3天的夢，夢中都會有數字，第1天他不以為意，事後卻發現是彩券的開獎號碼；第2天他把夢境跟朋友說了，結果朋友買彩券中獎；第3天又作夢，這次他去買了彩券，中了1萬元的獎金。隔天，他接到車子的報修單，報修金額就是10700元，但從此之後就不曾再做過有數字的夢了。

李育瑋國小歷經家庭革命，才留下他撿來的虎爺，迄今仍由他典藏。（李育瑋提供）

落難神尊各有自己的故事，對李育瑋來說，退神之後可當藝術品典藏，不然就要等有緣人來供奉。（記者劉曉欣攝）

李育瑋從小就撿神像回家，長大找到道長學習，遵從師囑必須一輩子要為落難神尊無償服務，目前自家也收藏約100尊落難神尊。（李育瑋提供）

李育瑋與神佛很有緣，被託夢而參與彰化市賜福宮老廟募款重建工程。（記者劉曉欣攝）

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