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    「退神」原因曝光！阿婆哭著把供奉一輩子的觀音 交給法師

    多年來無償幫人處理落難神尊的法師李育瑋，在辦理退神科儀後，有的就當藝術品典藏，有的就尋找有緣人供奉。（記者劉曉欣攝）

    多年來無償幫人處理落難神尊的法師李育瑋，在辦理退神科儀後，有的就當藝術品典藏，有的就尋找有緣人供奉。（記者劉曉欣攝）

    2025/04/03 22:25

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    法師免費處理落難神尊！抱怨還要貼錢送車維修 神奇事情發生了

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣進入高齡化社會，不少民眾家中原本供奉的神尊，隨著長輩的年老或逝世，下一代無力承接，只好選擇「放棄」；也有人因為移民、搬家等環境改變，必須幫神尊找到新去處。法師李育瑋就曾被白髮阿婆哭著交付供奉一輩子的觀音請求「退神」，因為，阿婆年事已高無力再拜，希望在「退神」後可以當成藝術品，或是找到有緣人來供奉。

    多年來無償幫人處理落難神尊的法師李育瑋表示，早年都是年輕人找上他，請求幫忙處理長輩所供奉的神佛，近來反而是銀髮族透過口耳相傳找到他，希望能夠親眼看到拜了一輩子的神尊，能夠有個安心的去處。

    李育瑋說，曾有一個80多歲的白髮阿婆，請託他處理從年輕拜到老的一尊觀音佛組，因為阿婆膝蓋不好，無力再天天爬樓梯到頂樓神明廳去拜拜，住在外地的兒女因宗教信仰不同，無法繼續供奉。他答應處理之後，阿婆慢慢走到樓上，最後再點香拜一次觀音，並親手把神像交給他，並哭著說道：「這尊觀音打從年輕就開始供奉，遇到人生不如意的事就跟觀音訴苦，心情就會覺得好多了，如今人老了，無法再繼續供奉，只希望觀音神像在退神科儀後，可當成藝術品來典藏，或是找到有緣人來拜拜。」

    李育瑋也遇過一戶人家因遭逢變故，必須搬離現有住家，改去租房子，無法帶著神尊到租屋處，迫於無奈只好請他來進行退神科儀，全家人都誠意滿滿地向神像道別，祝福能夠找到好人家來供奉。

    李育瑋指出，有一次彰化市清潔隊發現民眾直接把不再膜拜的神尊，直接打包當垃圾丟，在垃圾轉運站破袋檢查才被發現，而垃圾堆的神尊大多都有殘缺，也不適合轉送或是典藏，就會在完成退神淨化後，火化燒向天際。

    李育瑋在處理落難神尊過程，也看盡人間百態，有人不想拜就把神尊當垃圾丟，有的主人就算是無法再供奉，要送走也是依依不捨，就算是神佛也會感受到人情冷暖，但他看到越來越多長者，主動處理自己所供奉的神尊，親手交付給他，對他來說，既是責任，也是使命！

    法師李育瑋根據多年來處理落難神尊的經驗，發現早年是因為簽賭未如願遭拋棄，如今則是搬家或是下一代信仰不同，而不得不放棄繼續供奉。（記者劉曉欣攝）

    法師李育瑋根據多年來處理落難神尊的經驗，發現早年是因為簽賭未如願遭拋棄，如今則是搬家或是下一代信仰不同，而不得不放棄繼續供奉。（記者劉曉欣攝）

    法師李育瑋處理過的落難神尊，還包括八大行業供奉的天蓬元帥，以及練九九神功供奉的金身銅人像。（記者劉曉欣攝）

    法師李育瑋處理過的落難神尊，還包括八大行業供奉的天蓬元帥，以及練九九神功供奉的金身銅人像。（記者劉曉欣攝）

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