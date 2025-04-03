台灣阿里山油菊甜味香氣足 學者：有信心打敗中國杭菊

阿里山油菊花茶甜味香氣足。（記者林宜樟攝）

2025/04/03 23:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣特有種的阿里山油菊與原產中國的杭菊同屬，杭菊已由衛福部准予製售為飲料，廣泛用於泡茶飲用。長期推廣阿里山油菊的嘉義大學森林暨自然資源學系副教授張坤城說，阿里山油菊成分與杭菊相似，但更香、更甘甜，卻尚未獲食藥署核准正向表列為可食用，目前由農業科技研究院向食藥署申請，正在補件程序，可望能合法製成飲料販售，「我有信心可以打敗中國杭菊」。

張坤城說，杭菊具有明目的功效，阿里山油菊也有；杭菊泡茶有股濃郁的青草味，也無甜味，阿里山油菊泡茶無青草味，卻有自然的甘甜味，香氣十足；經採集台灣各地如阿里山、中橫、南橫等山區的阿里山油菊，因生長區域環境不同，風味也不同，「最香最甜的是生長在阿里山的族群」。

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張坤城表示，阿里山油菊生長在阿里山的族群，龍腦（冰片）成分較高，有冰涼清甜風味，在中藥有開竅醒神、美白等效用，而生長在其他山區的族群，樟腦成分較多，味道稍苦。

與嘉義大學一同復育阿里山油菊的鹿草垃圾焚化廠廠長林中山說，台灣原生種的阿里山油菊不輸中國杭菊，泡的茶甜味回甘，「這麼好喝，為何不能喝？」，焚化廠管理課長林諄婷表示，目前製作的茶包用於推廣，並無販售，未來計畫與農民合作進行契作。

張坤城說，由於阿里山油菊還未獲食藥署核准可食用，1公克市價僅約1元，中國杭菊沒有阿里山油菊優秀，1公克卻可賣到5元；待食藥署核准阿里山油菊可食用後，價格預計將會提升與杭菊相當，農民種植1分地可收60公斤，原本一分地約6萬元收益，有機會增加到30萬元。

達和鹿草環保公司以阿里山油菊製作花茶等產品，未來將與農民合作契作。（記者林宜樟攝）

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