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    大煙囪下的清香！嘉義鹿草垃圾焚化廠 成復育阿里山油菊基地

    美麗的台灣特有種植物阿里山油菊。（記者林宜樟攝）

    美麗的台灣特有種植物阿里山油菊。（記者林宜樟攝）

    2025/04/03 23:11

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣特有種植物阿里山油菊分布在中、高海拔山區，但少有人知，嘉義縣環保局、營運鹿草焚化廠的達和鹿草環保公司與嘉義大學植物研究團隊，2021年起聯手在焚化廠進行復育及保種，經4年有成，0.3公頃面積的復育基地已可穩定生長，是全台唯一以焚化廠復育植物的場域，採收的阿里山油菊製成茶包、手工皂、洗手乳及保養品推廣讓更多人認識此物種，環境部長彭啟明飲用阿里山油菊花茶時讚不絕口，「一口一口喝下的，是支持生態永續的理念」。

    阿里山油菊於1914年12月由法籍植物學家佛里神父於阿里山採集，1916年由日籍植物分類學者早田文藏博士發表為新品種；嘉義大學森林暨自然資源學系副教授張坤城說，阿里山油菊在中海拔山區零星分布，林業署嘉義分署委託嘉義大學進行以阿里山為名的植物種源收集，收集過程中發現阿里山油菊花開燦爛，希望能大面積推廣，並在平地育種；因與鹿草垃圾焚化廠管理課長林諄婷提及此事，認為在嘉義縣平地復育在地植物阿里山油菊，很有意義，雙方因而簽訂產官學合作，在焚化廠閒置土地育種，希望能成為平地主要種源園地。

    鹿草焚化廠表示，焚化廠在一般人眼裡是鄰避設施，為將此處營造為生態多樣性園區，與嘉義大學合作復育阿里山油菊，加入綠色旅遊，「如果焚化廠都能做到，其他地方也做得到」；廠長林中山說，目標是讓廠區成為大眾、遊客能休憩的開放式場域，接受「不一樣」的焚化廠。

    林諄婷表示，復育初期因土地長期閒置、長滿雜草，不僅貧瘠還有石塊，也曾遭遇大雨、颱風積水而死亡，仍持續用自然生態方式種植，團隊們經不斷摸索調整，才能穩定生長；張坤城說，阿里山油菊以扦插法容易生長，但要成為種源基地，必須具有基因多樣性，第一年種植時授粉情況差，種子發芽率差，第二年加入更多不同的植株，逐漸提升種子發芽率，現已是全台阿里山油菊平地復育面積最大的基地。

    林諄婷說，種植時引用荷苞嶼園區的中水，有時因水源不足，也利用焚化廠使用處理過的回收水，種植的阿里山油菊整株送驗，無農藥、重金屬殘留，破除一般人對焚化廠污染的疑慮；達和公司投入近130萬元經費復育阿里山油菊，以「冬陽灼」為名製作系列環保產品，做為公司推廣的伴手禮，未來希望能打造成地方限定商品，協助農民增加收益，正與嘉義縣政府、鹿草鄉公所及鹿草鄉農會合作向農民推廣契作，打造成嘉義特色的產業鏈，讓焚化廠不是只有燒垃圾，而是具有生物多樣性的園區。

    阿里山油菊復育推手嘉義大學森林暨自然資源學系副教授張坤城（左起）、鹿草焚化廠廠長林中山及管理課長林諄婷。（記者林宜樟攝）

    阿里山油菊復育推手嘉義大學森林暨自然資源學系副教授張坤城（左起）、鹿草焚化廠廠長林中山及管理課長林諄婷。（記者林宜樟攝）

    環境部長彭啟明（右）及嘉義縣環保局長張輝川（左）推薦阿里山油菊花茶。（記者林宜樟攝）

    環境部長彭啟明（右）及嘉義縣環保局長張輝川（左）推薦阿里山油菊花茶。（記者林宜樟攝）

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