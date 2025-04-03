「台灣祭」首日逾4萬樂迷嗨翻 海灘比基尼展現墾丁風情

墾丁「台灣祭」在大灣遊憩區熱鬧開唱，清明連假首日湧入逾4萬名樂迷。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/03 21:53

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁「台灣祭」今起在大灣遊憩區熱鬧開唱，清明連假首日湧入逾4萬名樂迷，五大舞台熱氣爆棚，台下螢光棒海浪翻湧，尤其晚間冰球樂團與日本天王級樂團「DOES」出場，全場樂迷更是如癡如醉，尖叫聲響徹海濱。海邊招牌比基尼也出現亮相，展現墾丁獨有風情。

邁入第5年的台灣祭，今年集結百組國內外樂團，五大舞台「南方」、「大唱」、「春漾」、「迪爵騎士」與「大灣」輪番上陣。首日亮點除芒果醬、冰球樂團、血肉果汁機，日本「DOES」首次跨海獻唱更掀起高潮。

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活動首日一早起，往墾丁地區車流暴增，枋寮分局啟動台一線南下調撥車道，台灣祭品牌效應發酵，帶動當地住房率飆至九成，恆春旅宿餐飲、夜市攤商生意火爆。

屏東縣長周春米表示，5年來台灣祭從在地活動成長為南台灣音樂盛事，去年3天破百萬人次，今年首日人潮更勝以往，帶動恆春半島觀光商機可期。

縣府傳播處長鄞鳳蘭強調，台灣祭打造健康清新的音樂環境，網路聲量與人潮逐年攀升，不僅振興墾丁觀光，更讓年輕世代重返此地，今起還有滅火器、美秀集團、怕胖團、固定客等重磅演出，邀請全國樂迷感受墾丁的音樂與海風魅力。

海灘比基尼展現墾丁獨有風情。（記者蔡宗憲攝）

海灘比基尼展現墾丁獨有風情。（記者蔡宗憲攝）

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