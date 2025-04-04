活動預約秒殺卻0人到場！宜蘭綠博嘆：我們的公民教育怎麼了？

宜蘭綠色博覽會3月29日開幕，活動主軸以農業生活、生態保育、永續未來等方向來舉辦。（資料照）

2025/04/04 00:14

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭每年春季的重頭戲「2025宜蘭綠色博覽會」於3月29日開幕，活動主軸以農業生活、生態保育、永續未來等方向來舉辦，更開放線上預約讓民眾更方便參加活動，不過卻發生活動被約滿但都無人到場的窘境，此舉令主辦單位感嘆，「我們的公民教育怎麼了？」

綠博在臉書感嘆，去年發起⟪營養5餐計劃⟫，帶著精心研發的兩套食育桌遊來到綠博進行首發。當時共有18個名額提供網路預約報名，上線即秒殺的成績讓基金會和綠博都感到非常興奮，沒想到活動當天，竟然沒有任何人依約出席……

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綠博提到，今年花費許多心力籌備的⟪魚眼看世界⟫水下生命觀察課程，第一場次預約額滿，出席者0，徒留授課講師與救生員在現場嘆息。類似的情況不斷在各大展館發生，「指揮中心經常接到場館反應，很多預約體驗的遊客都NO SHOW，這不禁讓我們想問，我們的公民教育怎麼了？」

綠博表示，由於綠博的展出內容非常多元，希望民眾可以透過五感強化學習印象，因此每年都規劃上千場免費的體驗活動，在展館定時定點舉辦。為了幫助民眾妥善規劃參觀行程，還貼心設計了線上預約機制，希望在秩序與彈性中找到平衡。「但這份體貼與信任卻經常被濫用，也讓許多原本滿懷期待進場體驗的遊客失望離開」。

連3次預約未到場 喪失今年資格

綠博指出，不只預約制被濫用，他們也觀察到許多場館設施遭到不當使用與破壞，這也反映出「不尊重他人，也不尊重自己」的生活態度。而這正是綠博在推廣環境教育、談論永續共融時，最需要大家一起面對與改善的社會問題。

綠博表示，為避免體驗活動的資源再被無端浪費，他們將即刻實施新制，若民眾連續3次預約未到場，將喪失今年度的報名資格。「我們希望透過這些真實案例與制度調整，與大家一起在綠博推動『生活裡的公民教育』，因為在推動永續的路上，綠博守護的不僅是環境，還有人與人之間那份最珍貴的信任」。

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