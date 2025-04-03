緊追北市、宜蘭！新北小學生配發防身警報器 部分試辦1學期

台北市小學生使用的防身警報器，重量約66公克，可發出80至120分貝聲響。（圖取自台北市國小學生防身警報器資訊專網）

2025/04/03 21:40

〔記者董冠怡／新北報導〕台北市2017年配發防身警報器給低年級生，隔年起擴大至中、高年級與小一新生。新北市多名議員呼籲市府跟進，若能在孩子遇到危險派上用場，即便只救到一、二人也值得；市長侯友宜去年11月承諾通盤檢討，教育局規劃114學年度在部分學校試辦1學期，蒐集數據、意見作為是否擴大推廣的參考。

市府年初召開諮詢會議，與會校長、市警局、新北市中小學家長協會、兒童福利聯盟、學校現場校安專業人員等代表認為，防身警報器有助提升學童安全，然而尚無完整普發成果具體數據，建議先以試辦評估成效，並研擬多元配套防護措施。

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試辦劃分實驗組和對照組，共計4所學校，2校使用防身警報器、2校使用口哨，採徵詢邀請，依低、中、高年級每年段抽2至4班試辦，發放對象不分性別，參考台北市的經驗，以吊掛書包、腕帶、鑰匙圈或垂掛形式為主，採購品項規格評估中，經費估約5萬元，暫不公告試行學校名單。

「台北市國小學生防身警報器資訊專網」顯示，警報器主體尺寸為72.8*47.2*25.5毫米，重量約66公克，可發出80至120分貝警報聲，附繩帶、魔鬼氈、插銷座、長短調節扣具、電池盒等配備，緊急時刻拔出警報開關即可、插回立即停止聲響。

議員蔡淑君表示，緊急狀況百百種，也不限於學校周邊，不見得每一次都有辦法大聲呼叫或吹哨子求救，用拉的防身警報器等於多一道選擇。雖然目前尚未看到充分的數據支持，不過反過來思考，慶幸沒有出現需要用到的情境。

議員翁震州指出，現今的小朋友會配戴智慧手錶或手機，非常方便，但若身處訊號不佳的地方，也不見得能立即見效；此外，當事情發生，路人第一時間無法迅速、輕易判斷孩童與對方究竟認識與否，以及有無被救援需要，太過熱心反倒挨罵多管閒事，但一拉警報器，高分貝聲響就能成為伸援的依據。

他提到，台北市、宜蘭縣都有發給小學生防身警報器，採購製作量越來越多，應有機會壓低單價（台北市為175元），不至於增加財政負擔，與其給孩子不喜歡的玩具，不如送兼具實用價值與意義的禮物，教導正確使用方法，減少誤觸頻率。

據了解，小學生使用的防身警報器適合隨身攜帶，高分貝聲響可嚇阻歹徒、提醒周遭民眾協助，不過也要考慮到書包設計差異，緊急時未必能即刻拿取；體積小、易遺失，電池須經常檢查更換；部分聲響恐與汽車警報器混淆。

教育局說，學童上、下學多由家長接送，實際使用機率有限，當誤觸或互相嬉鬧拉扯，不僅干擾校園秩序，過於頻繁將變成「狼來了」降低警示效果，學校也需投入行政資源與人力，加重管理負擔，以及長期預算支持後續維修、換補；已普發的2個縣市均建議，若日後推廣或試辦需加強防範，確保學習品質與警報器功能不致流於形式。

因此先以試辦、推動教育宣導並與警政單位合作加強防護為主；實施1學期後，將對學生使用意見進行問卷調查，同時蒐集家長與教師建議，也會同步鼓勵自行購買口哨等簡易警示工具、善用「幸福保衛站」服務商家據點；持續開發「新北校園通APP」，考量增設緊急警報模組；透過集會宣導、戲劇教學及多媒體影音等方式，強化學童自我防護知能。

新北市規劃114學年度小規模試辦小學生配發防身警報器；小學生放學示意圖。 （記者董冠怡攝）

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