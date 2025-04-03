日本影法師劇團《咯咯咯的鬼太郎》 4/26高雄登場

日本影法師劇團將於4月26日首度來台演出《咯咯咯的鬼太郎》。（市府提供）

2025/04/03 20:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市大東文化藝術中心4月將由日本影法師劇團首度來台演出《咯咯咯的鬼太郎》，以「皮影戲」技巧結合日本傳統「影繪劇」，搭配日本傳統樂器演奏，妖怪以牛皮雕刻塗上繽紛色彩展現生命力，傳達勇敢面對恐懼的力量；高雄市國樂團也推出《虎~佇佗位?》親子音樂會，巧妙結合台灣傳說《虎姑婆》、西方童話《糖果屋》，加上台灣風情國樂曲目，演出音樂盛宴。

高雄春天藝術節4月兒童月邀請首度來台、曾獲外務大臣表彰的日本影法師劇團，將於26、27日帶來經典親子佳作《咯咯咯的鬼太郎》影繪劇，改編自日本同名知名漫畫，鬼太郎和妖怪夥伴們挺身而出，選擇站在人類這一邊，要幫助被壞妖怪迷惑的悠斗，帶領觀眾穿越光明與黑暗，進入日本妖怪大師水木茂創造的妖怪世界。

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全劇運用影像藝術，以「皮影戲」技巧，結合日本傳統「影繪劇」，妖怪們透過牛皮精細雕刻並塗上繽紛顏色的偶，創造出繽紛色彩展現生命力，在影幕飛翔、消失、變化，搭配日本傳統樂器琵琶和尺八等演奏，增添音樂魅力，展開奇幻之旅；團隊也於正式演出後，保留與觀眾體驗互動時間，十分難得。

值得一提的是，全劇除了看得見的舞台演出外，更想傳達的是在這場影繪劇創作過程中，妖怪被視為人類心靈的投射，是一面看不見的心靈之鏡，希望讓孩子們感受世界美好與親近，並體會妖怪所傳達溫暖與勇敢面對恐懼力量，還有雖然看不見卻「真正重要事物」，正是妖怪大師水木茂漫畫傳達訊息「對於人類來說，雖然看不見，但卻確實存在且值得珍惜事物」。

文化局說，日本影法師劇團積極與國際合作，將創作從影繪藝術擴展到人形劇、音樂劇和舞台劇等領域；劇團活動也走向國際，引進海外劇團作品，並將日本作品推向國際舞台。

另外，高雄市國樂團將於19、20日推出《虎~佇佗位?》親子音樂會，將經典台灣傳說《虎姑婆》與西方童話《糖果屋》巧妙結合，並與青年指揮家林亦輝共同演出，精選一系列充滿台灣風情的國樂曲目，匯聚高雄市國樂團委託創作與在地台灣作曲家的當代作品，為這場音樂會量身打造出獨具魅力的音樂盛宴，結合編導楊瑾雯創意構思，與小浪潮創作體生動演繹，帶領觀眾踏入與虎姑婆智勇激鬥、勇闖險境的奇幻冒險旅程。

日本影法師劇團將於4月26日首度來台演出《咯咯咯的鬼太郎》。（市府提供）

日本影法師劇團將於4月26日首度來台演出《咯咯咯的鬼太郎》。（市府提供）

日本影法師劇團將於4月26日首度來台演出《咯咯咯的鬼太郎》。（市府提供）

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