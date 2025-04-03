老榮民CPR眼見肋骨斷裂 中國同居人「1原因」嗆醫：不續壓就告！

80多歲榮民伯伯被送入加護病房，CPR超過30分鐘，導致肋骨斷裂，其同居人仍要求繼續壓。示意圖。（資料照）

2025/04/03 21:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕80多歲的榮民伯伯，因敗血症導致多重器官衰竭，被送入加護病房急救。醫護人員施行心肺復甦術（CPR）超過30分鐘，伯伯全身多處流血、肋骨斷裂，但仍未能恢復生命跡象，醫師判定該讓他安詳離世，然而，自稱「同居人」的中國籍阿姨卻極力反對，甚至怒嗆：「不再繼續壓，我就告你們！」當醫護人員得知背後原因，感嘆不已。

ICU醫師陳志金今（3）日在臉書粉專分享這段經歷，回憶十幾年前某夜，他接到護理師來電：「病人已經急救（CPR）超過半小時了，家屬還是希望我們繼續壓。」他趕往醫院，心中疑惑：「伯伯在台灣，明明就沒有家屬，怎麼會突然冒出家屬來了呢？」一到現場，就見到平時照顧伯伯的阿姨已在病房，當醫師判斷伯伯無法救回，宣布停止CPR時，該名阿姨竟立刻跪地哀求：「不行！你們一定要救他！」。

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陳志金心疼解釋：「你看，我們都壓了30分鐘，伯伯到處都在流血，肋骨也壓斷了，一般急救30分鐘，如果沒有回來，就不需要再壓了。」沒想到阿姨態度堅決，並提高音量喊：「不行！你們一定要再繼續壓！」

面對阿姨的強烈要求，護理小組長悄悄詢問陳志金：「我們有向急診借Thumper（機械式CPR機器），要不要裝上去，看她想要壓多久，就讓它壓多久？」但他拒絕，「何必這樣折騰伯伯呢？」他心中浮現過往案例，有家屬因醫療糾紛堅持急救，也有人為了等待遠方親人趕來見最後一面，使用機械CPR持續壓上好幾小時，讓醫護人員留下深刻陰影。

正當他認為可以讓伯伯安詳離世時，阿姨竟突然怒嗆：「醫生，你們如果不再繼續壓，我就告你們！」這句話讓陳志金感到不爽，立刻反問：「你是伯伯什麼人？」

阿姨隨即回應：「我是他的同居人！」「我跟他生活很多年了，下個月就可以申請長期留在台灣了！如果他死了，我就要回大陸了！」這番話讓陳志金恍然大悟，原來她並非伯伯的親屬，而是來自中國的照護者。

隔日，社工進一步查證後表示，這名阿姨長年靠伯伯的退休俸養活自己在中國的子女與丈夫。所以，雖然伯伯長期臥床、多次住院、洗腎，就是一定要維持他的生命。一旦伯伯往生了，她不僅失去經濟來源，也無法繼續留在台灣。

陳志金感嘆：「人在晚年，被勉強維著持生命，毫無尊嚴的活著，竟然只是因為，有人想要利用他的剩餘價值，滿足自己的利益？」他也呼籲，應加強《病人自主權利法》、《預立醫囑》的推動，讓年長、失能者能夠有尊嚴地善終，尤其是當年反共守護台灣的榮民伯伯們。

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