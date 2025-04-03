金門清明掃墓金防部管制區開放 瓊林蔡氏族人圍爐「吃頭」

金門縣瓊林蔡氏十七郎公裔孫基金會董事長蔡其雍（前排中）率宗親，在五世祖蔡靜山祖墓前上香、行跪拜禮。（記者吳正庭攝）

2025/04/03 20:20

〔記者吳正庭／金門報導〕清明節連假啟動，陸軍金門防衛指揮部今天依例開放瓊林蔡氏等宗親進入門禁森嚴的營區祭祖、掃墓，營區也配合習俗，提供場地給蔡氏族人圍爐「吃頭」，民眾進入軍營掃墓、祭祖，彰顯金門軍民一家的傳統情感。

蔡氏是金門大姓，金湖鎮瓊林里是地區以蔡氏為主的重要聚落。文化局指出，瓊林蔡氏開基祖蔡十七郎約於南宋時期從浯洲許坑（今古崗）入贅平林（今瓊林）陳家，自5世起開枝散葉。

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瓊林里里長蔡懷芝說，每年清明節前一天，宗親都會到金防部營區掃墓、祭祖，祭拜對象是位於軍事管制區太武山翠谷的5世祖蔡靜山、13世祖蔡安所及20世祖蔡攀龍3座祖墳，其中，蔡攀龍墓於1991年11月23日公告為古蹟，碑文刻有「欽賜健勇巴圖魯參贊大臣福建水陸提督暫補狼山總鎮授振威將軍」。

蔡懷芝說，事前和金防部召開協調會，會商人員進出、管制等事宜，軍方也十分配合，無論是宗親使用交通車輛、環境整理及中午的辦桌圍爐，都給予不少方便。

早上10點不到，蔡氏宗親由輪值頭家備齊三牲、菜碗及酒、香、炮、燭、金紙、四角燈等祭品，在墓旁掛上墓紙，並在金門縣瓊林蔡氏十七郎公裔孫基金會董事長蔡其雍率領下，依禮上香、行跪拜禮，儀式簡單隆重。

瓊林蔡氏3座祖墳都在管制區內，祭拜者眾，往年族人將祭祀祖先後的牲禮、果品「席地而食」，逐漸改為「辦桌」，增添圍爐「吃頭」（宗親聚餐）團聚氣氛，旅台子弟返金參與話家常，傳承慎終追遠精神。

蔡其雍說，2016年莫蘭蒂颱風造成蔡攀龍墓受損，文化局規畫修復的設計費約180萬元，經他爭取協調，基金會僅需自籌10％，約18萬元。

國軍早年進駐金門，全島皆兵，許多民眾的祖墳都在營區內，在安全前提下，「民眾進入營區掃墓」已是軍民行之有年的默契；除了瓊林蔡氏，金防部也依例開放楊姓、陳姓等宗親進入相關營區掃墓、祭祖。

金門瓊林蔡氏宗親在營區內掃墓後，在一旁空地圍爐「吃頭」，不少旅台子弟返鄉聯誼。（蔡氏宗親提供）

金門縣瓊林蔡氏十七郎公裔孫基金會董事長蔡其雍（前排中）率宗親，在五世祖蔡靜山祖墓前上香、行跪拜禮。（記者吳正庭攝）

金門瓊林蔡氏族人前祖墳祭拜前，進行準備工作。（記者吳正庭攝）

蔡氏宗親備齊三牲、菜碗及酒、香、炮、燭、金紙、四角燈等祭品，準備向祖墓祭拜。（記者吳正庭攝）

位於金防部太武山軍事管制區內的蔡攀龍墓於1991年公告為古蹟，縣文化局正規畫進行整修。（記者吳正庭攝）

金湖鎮瓊林里長蔡懷芝說，為掃墓活動，事前會和金防部召開協調會，就人員進出、管制等事宜進行會商。（記者吳正庭攝）

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