摩天輪排1小時！連假首日兒童新樂園湧入1.7萬人次

截至3日下午5點，兒童新樂園湧入1萬7300人次。（記者林承鴻攝）

2025/04/03 19:19

〔記者林承鴻／台北報導〕今天（3日）起的兒童節、清明節連假，台北市兒童新樂園人潮絡繹不絕，截至下午5點，全日入園人數達到1萬7300人次，各項設施均須排隊，摩天輪、宇宙迴旋等熱門遊樂設施更得等上整整1小時才能玩到。

兒童新樂園於寒、暑假及連假（連假最後一天除外）下午4點後開放免費入園，不少家長帶著小孩排隊等免費進場，入園後放眼所及各項設施都要排隊。

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熱門設施如海盜船、雲霄飛車等，下午尖峰時段排隊時間都要半小時以上，摩天輪、宇宙迴旋等設施更得排隊整整1小時。

兒童新樂園於3日至5日延長營運至晚上9點，6日收假日維持晚上6點閉園。全國國小以下兒童及陪同家長1位，憑兒童月摺頁或證件可免費入園，遊樂設施另行收費。

另外，臨櫃購買一日樂Fun券1張，贈送捷運點數50點，可折抵現場消費使用，限量1萬點，送完為止。

連假期間，圓滾滾的麻吉貓也現身草皮區，用招牌笑容迎接大小朋友，歡慶兒童節。此外，搭乘ACE摩天輪還有ACE軟糖可以拿。

圓滾滾的麻吉貓現身兒童新樂園草皮區。（記者林承鴻攝）

兒童新樂園於寒、暑假及連假（連假最後一天除外）下午4點後開放免費入園，不少家長帶著小孩排隊等免費進場。（記者林承鴻攝）

截至3日下午5點，兒童新樂園湧入1萬7300人次。（記者林承鴻攝）

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