為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    摩天輪排1小時！連假首日兒童新樂園湧入1.7萬人次

    截至3日下午5點，兒童新樂園湧入1萬7300人次。（記者林承鴻攝）

    截至3日下午5點，兒童新樂園湧入1萬7300人次。（記者林承鴻攝）

    2025/04/03 19:19

    〔記者林承鴻／台北報導〕今天（3日）起的兒童節、清明節連假，台北市兒童新樂園人潮絡繹不絕，截至下午5點，全日入園人數達到1萬7300人次，各項設施均須排隊，摩天輪、宇宙迴旋等熱門遊樂設施更得等上整整1小時才能玩到。

    兒童新樂園於寒、暑假及連假（連假最後一天除外）下午4點後開放免費入園，不少家長帶著小孩排隊等免費進場，入園後放眼所及各項設施都要排隊。

    熱門設施如海盜船、雲霄飛車等，下午尖峰時段排隊時間都要半小時以上，摩天輪、宇宙迴旋等設施更得排隊整整1小時。

    兒童新樂園於3日至5日延長營運至晚上9點，6日收假日維持晚上6點閉園。全國國小以下兒童及陪同家長1位，憑兒童月摺頁或證件可免費入園，遊樂設施另行收費。

    另外，臨櫃購買一日樂Fun券1張，贈送捷運點數50點，可折抵現場消費使用，限量1萬點，送完為止。

    連假期間，圓滾滾的麻吉貓也現身草皮區，用招牌笑容迎接大小朋友，歡慶兒童節。此外，搭乘ACE摩天輪還有ACE軟糖可以拿。

    圓滾滾的麻吉貓現身兒童新樂園草皮區。（記者林承鴻攝）

    圓滾滾的麻吉貓現身兒童新樂園草皮區。（記者林承鴻攝）

    兒童新樂園於寒、暑假及連假（連假最後一天除外）下午4點後開放免費入園，不少家長帶著小孩排隊等免費進場。（記者林承鴻攝）

    兒童新樂園於寒、暑假及連假（連假最後一天除外）下午4點後開放免費入園，不少家長帶著小孩排隊等免費進場。（記者林承鴻攝）

    截至3日下午5點，兒童新樂園湧入1萬7300人次。（記者林承鴻攝）

    截至3日下午5點，兒童新樂園湧入1萬7300人次。（記者林承鴻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播