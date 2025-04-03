4/4是台灣貓節你知道嗎？即起到4/13參觀猴硐貓公所 完成任務有禮

4月4日是「台灣貓節」，新北市今年規劃「與貓咪的老派約會」主題活動，完成指定任務，就有機會獲得限量認養宣傳明信片。（新北市動保處提供）

2025/04/03 20:04

〔記者董冠怡／新北報導〕4月4日是「台灣貓節」，新北市瑞芳區猴硐貓村目前有158隻街貓，2021年成立貓公所，提供醫療救援服務，並且設置認養小棧；市府動物保護防疫處長楊淑方今天說，今年規劃「與貓咪的老派約會」主題活動，完成3項指定任務，分別就有機會獲得限量認養宣傳明信片、貓咪鳳梨酥、認養大禮包。

第1項活動「我愛貓咪」，即起到4月13日參觀猴硐貓公所，或私訊猴硐貓公所臉書粉專告知收件人及地址，即可獲得1張認養宣傳明信片，限量100張。

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第2項活動「貓咪愛我」，民眾回寄具貓咪意象的明信片，1張有1次抽獎機會，收到的明信片將於貓公所展示，收件地址為「新北市瑞芳區柴寮路345號猴硐貓公所」，將從來信中抽出1人，贈送猴硐貓咪鳳梨酥。

第3項活動「帶我回家」，到猴硐貓公所參觀認養貓咪成功，可領認養大禮包，品項包含寵物白金卡，享有終身免費狂犬病疫苗注射、一次免費基礎綜合疫苗注射、半年內獸醫師諮詢服務、新北特約獸醫院免掛號費；另外，年底前認養將免費贈送智慧寵物照護存摺，免費AI醫助諮詢服務、特約動物醫院免掛號費及寵物健康數據雲端管理。

動保處補充，猴硐貓公所開放時間為週三到週日早上10點到晚上6點，詳細活動資訊可上「猴硐貓公所」粉專查詢。

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