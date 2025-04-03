為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大安森林公園紫色浪漫 30公尺「錫葉藤隧道」盛開

    大安森林公園4號出口，錫葉藤隧道正盛開。（台北市公園處提供）

    大安森林公園4號出口，錫葉藤隧道正盛開。（台北市公園處提供）

    2025/04/03 19:34

    〔記者劉詠韻／台北報導〕春天到來，大安森林公園迎來花卉盛宴。建國南路側公園4號出口，30公尺「錫葉藤隧道」正浪漫盛開，鳶尾花及蛻去黃衫與紅衫的落羽松增添一抹浪漫色彩；公園處專為兒童設計的遊戲場，是親子連假同遊的完美場所。

    公園處說，春季植物甦醒，競相綻放，位於建國南路側公園4號出口，由大安森林公園之友基金會種植的30公尺錫葉藤隧道正盛開，新生南路側公園8號出口的鳶尾花已經進入賞花其，並以獨特的形狀與鮮豔的顏色，吸引遊客駐足觀賞，藍色、紫色和白色的鳶尾花在陽光下綻放，此時正值賞花的最佳時節。

    基金會楊平世執行長指出，錫葉藤是一種藤本植物，通常攀附在樹木或圍欄上，長出綠意盎然的葉片，並在春季開出迷人的紫色小花。另外，公園中的落羽松蛻去黃衫與紅衫，民眾可以沿著步道漫步，感受到大自然的心跳，所有植物在這個季節都以最生動的方式綻放，象徵著春天的復甦與萬物新生。

    公園處青年所主任王淑雅推薦說，適逢連假，大安森林公園是家庭出遊的理想選擇，不僅有綠意盎然的草坪，還有專為孩子們設計的遊戲場，是親子同遊的完美場所，歡迎民眾前往公園與美景共度假期。

    大安森林公園錫葉藤花況。（台北市公園處提供）

    大安森林公園錫葉藤花況。（台北市公園處提供）

    大安森林公園8號出口前的鳶尾花。（台北市公園處提供）

    大安森林公園8號出口前的鳶尾花。（台北市公園處提供）

    大安森林公園生態池旁落羽松萌發新芽。（台北市公園處提供）

    大安森林公園生態池旁落羽松萌發新芽。（台北市公園處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播