大安森林公園紫色浪漫 30公尺「錫葉藤隧道」盛開

大安森林公園4號出口，錫葉藤隧道正盛開。（台北市公園處提供）

2025/04/03 19:34

〔記者劉詠韻／台北報導〕春天到來，大安森林公園迎來花卉盛宴。建國南路側公園4號出口，30公尺「錫葉藤隧道」正浪漫盛開，鳶尾花及蛻去黃衫與紅衫的落羽松增添一抹浪漫色彩；公園處專為兒童設計的遊戲場，是親子連假同遊的完美場所。

公園處說，春季植物甦醒，競相綻放，位於建國南路側公園4號出口，由大安森林公園之友基金會種植的30公尺錫葉藤隧道正盛開，新生南路側公園8號出口的鳶尾花已經進入賞花其，並以獨特的形狀與鮮豔的顏色，吸引遊客駐足觀賞，藍色、紫色和白色的鳶尾花在陽光下綻放，此時正值賞花的最佳時節。

請繼續往下閱讀...

基金會楊平世執行長指出，錫葉藤是一種藤本植物，通常攀附在樹木或圍欄上，長出綠意盎然的葉片，並在春季開出迷人的紫色小花。另外，公園中的落羽松蛻去黃衫與紅衫，民眾可以沿著步道漫步，感受到大自然的心跳，所有植物在這個季節都以最生動的方式綻放，象徵著春天的復甦與萬物新生。

公園處青年所主任王淑雅推薦說，適逢連假，大安森林公園是家庭出遊的理想選擇，不僅有綠意盎然的草坪，還有專為孩子們設計的遊戲場，是親子同遊的完美場所，歡迎民眾前往公園與美景共度假期。

大安森林公園錫葉藤花況。（台北市公園處提供）

大安森林公園8號出口前的鳶尾花。（台北市公園處提供）

大安森林公園生態池旁落羽松萌發新芽。（台北市公園處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法