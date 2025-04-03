太魯閣號出軌紀念燈要價8千萬 Cheap怒批：不如分給罹難者家屬

台鐵公司在和仁、清水、崇德三處隧道裝置紀念燈光，每年4月2日到6日開啟，要價八千多萬元遭質疑太貴。（台鐵公司提供）

2025/04/03 20:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕0402太魯閣號事故已發生4週年，台鐵為悼念罹難者，耗資8138萬在花蓮和仁、清水與崇德3處隧道架設紀念燈光，並於每年4月2日至6日點亮。不過卻被百萬網紅Cheap質疑，「花了8000多萬，一年只亮5天，你不如把8000萬分給受難者家屬」。

Cheap在臉書發文表示，台鐵為了悼念事故罹難者，花了8138萬架設紀念燈光，「真的太蠢、太白癡了!! 台灣官僚到底對"燈"有什麼特殊情感？只要出事就裝燈」。

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他質疑，「裝燈就會變得很安全？不用檢討人員管理、不用改善設備、不用升級系統，搞藝術裝置有儀式感就對了」。並怒批，「花了8000多萬，一年只亮5天，你不如把8000萬分給受難者家屬，錢這樣亂花的喔？你別跟我說，這是拿當年的善款裝的，會氣到中風」。

Cheap也分析台灣發生重大事故的SOP，「發生重大事故、輿論譴責、高層震怒說要改革、找一個可見可拍照的解法、裝燈」，大酸，「在台灣，燈不是照亮前方，而是遮住問題，笑死」。

針對燈光設置費用，台鐵也出面回應，「實際金額除包含燈具與基礎工程外，尚涉及多項因素，由於施工需避開列車營運時段，僅能於夜間斷電封鎖施工，工時短、施工難度高，人員與機具調度成本也隨之提高。另因地點偏遠，現場施作條件受限，加上燈具設計結合藝術美學與環境融合，整體成本相對增加」。

Cheap也吐槽台鐵是答非所問，「那不是重點，重點是你花了8000萬搞一組平常根本沒在開的燈，這就像你說你買了一輛超跑，只開過一次就停進車庫，然後跟大家說『這是環保、也是追思』。怒批，「根本是『用尊重包裝浪費、用悲情掩蓋預算灌水』。拜託，我們是在追思，不是在失智」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「台鐵不是還在虧錢？結果花這麼大筆搞這個？真服了台鐵」、「有8000萬點光明燈，怎麼不花在加強重點路段的安全？現在有很多主動被動科技方案能用，台灣鐵道總營運長度也就1000公里左右，平均每公里能分到8萬多耶」、「這罹難者家屬看了，不知道作何感想」、「把這些錢拿來增加軌道周邊的防護設施都比較有用」。

0402太魯閣號事故今年滿四週年，台鐵在花蓮設立隧道設計紀念光線，卻備受質疑。（家屬委任律師陳孟秀提供）

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