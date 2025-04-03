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    兒童節來台南放電！特色遊戲場、動物園、渡假村 親子享優惠

    連假期間台南活動滿檔，兒童節也提供不同選擇，包括大台南共融式特色遊戲場以及動物園、渡假村等。（南市觀旅局提供）

    連假期間台南活動滿檔，兒童節也提供不同選擇，包括大台南共融式特色遊戲場以及動物園、渡假村等。（南市觀旅局提供）

    2025/04/03 19:59

    〔記者王涵平／台南報導〕連假期間台南活動滿檔，兒童節也提供不同的選擇，包括大台南共融式特色遊戲場以及動物園、渡假村，適合親子同遊，也推出多項優惠。

    南市觀旅局長林國華表示，適逢兒童節連假，《魚頭君帶路》4月號電子報精選大台南地區共融式特色遊戲場，不分年齡、族群、身心障礙類別的孩子，都可共同參與，另，頑皮世界野生動物園及柳營尖山埤江南渡假村，都是親子共度時光的好選擇。

    即日起至4月6日，頑皮世界推出「動物遊行嘉年華」，邀請遊客一起變身萌趣動物裝扮，與長頸鹿花車一同參與遊行，每日上午11點前入園的遊客可獲得動物紋身貼紙，還有「Q萌樂園」與超夯的「水豚造型遊園車」，適合親子一同遊玩，推出學童與幼童票價優惠，還可額外獲得消費抵用券。

    柳營尖山埤渡假村，國小（含）以下兒童免門票入園（團體不適用），另推出「水庫實境解謎包」，親子挑戰趣味謎題，還可額外獲得烤畫DIY體驗，此外，園區內設有「森遊綠市集」，響應世界地球日，攜帶環保餐具可享市集優惠，還能預約「行動車小職人」體驗，完成體驗的小朋友可獲得遊湖船票。

    連假期間台南活動滿檔，兒童節也提供不同選擇。（南市觀旅局提供）

    連假期間台南活動滿檔，兒童節也提供不同選擇。（南市觀旅局提供）

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