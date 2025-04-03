親子學習交通安全 台南市推「交安達人＠Tainan」闖關平台

台南市推動「交安達人＠Tainan」因雄崛起闖關平台，交通安全教育寓教於樂。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/03 19:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市協同教育部因材網及教育局數位學習辦公室，推出全國首創的「交安達人＠Tainan」交通安全知識闖關平台，希望吸引更多家長陪同孩子參與，透過寓教於樂方式提升交通安全教育。

台南市推動交通安全教育，不僅將課程模組與影音教材建置於交通安全教育資訊網自學專區，更進一步與教育部「因雄崛起」因材網（網路學習平台）合作，開發出具挑戰性與趣味性的闖關遊戲，讓孩子能與家人一同參與闖關活動。

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闖關活動內容涵蓋多項重要的交通安全觀念，包括乘客安全、大客車視野死角、行人路權、自行車安全及高齡交通安全等，提升學生和家長的交通安全意識，並強化學校與家庭的合作。

台南市教育局長鄭新輝說，今年寒假期間試辦，有新市國小、新市國中、學東國小1200多名學生和家長參與，參與率達71％。挑戰次數總計達8868次，平均每位參與者挑戰7.5次，展現高度參與和學習熱情。

新市國小校長李智賢說，學校同學參與闖關遊戲，學習到關鍵的交通安全知識，並有約50％的參與者進行5次以上的挑戰。在前60名高分組中，一到四年級親子組每組平均挑戰28.5次，顯示活動對學生及家庭具有影響力。

教育局說，經過試辦後，「交安達人＠Tainan」交通安全知識闖關平台將於今年暑假全面實施。未來將利用線上科技和遊戲魅力，持續進行學校交通安全教育學習成效檢核，並藉著親子共學的方式，擴展交通安全教育至家庭和社會。

台南市推動「交安達人＠Tainan」因雄崛起闖關平台，讓交通安全宣導寓教於樂。（台南市教育局提供）

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