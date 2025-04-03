「清明草」開花！瀕危「綬草」現蹤台南巴克禮公園 觀賞盆栽意外熱賣

又稱「清明草」的綬草，正值開花期。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/03 19:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕又稱「清明草」的綬草，是台灣原生蘭科植物，正值開花期，雖然體型嬌小，但如青龍纏柱般的形狀，卻相當特別；由於人為過度開發，一度瀕臨滅種危機，最近在台南巴克禮紀念公園內被發現，且由志工圈圍保護，引起各界矚目，意外造成觀賞盆栽的熱賣。

台南歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌表示，綬草見於平地到中低海拔地帶，花期在清明節前後，清明草之名由此而來。

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黃毅斌提到，綬草的花序直立盤旋向上開， 又名青龍纏柱、青龍抱柱， 根部也類似小人蔘，也被叫做「盤龍參」；一般喜愛生長在向陽面、比較潮濕的草地環境。

黃毅斌說，綬草的分布相當廣闊，之前在台灣中低海拔田野、濕地的草叢中都可看到， 後來因過度採集，蹤跡罕見，最近有人在巴克禮公園草地上發現，正被志工圈圍、保護，讓該蘭科植物造成轟動，也引起媒體爭相報導。

七甲五街花卉專區引進綬草觀賞盆栽，由於巴克禮紀念公園的新聞事件，意外熱賣，有產銷班員進貨2批，都全部完售，深受歡迎。

黃毅斌強調，該蘭科植物花序如古時的綬帶而得名，常見為粉紅色，也有白色品系；綻放後部份葉片會逐漸枯黃而休眠，直到隔年春天才會再冒芽。

黃毅斌指出，其實一般時常食用的金線蓮，也於屬蘭科植物，同樣能開花，該類觀賞盆栽，園藝店都有展售， 只是民眾比較少注意。

又稱「清明草」的綬草，正值開花期。（記者吳俊鋒攝）

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