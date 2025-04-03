1天只花55元！他公開三餐菜單 網：加「這2樣」更健康

網友分享，早餐吃兩片吐司和荷包蛋，午餐吃公司，晚餐吃泡麵、豆腐與滷蛋，整天餐費只要55元。示意圖，非新聞人物。（資料照）

2025/04/03 21:17

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨物價上漲，外食成本提高，許多民眾尋找更省錢方式。網友發文分享，自己早餐吃兩片吐司和荷包蛋，午餐吃公司，晚餐吃泡麵、豆腐與滷蛋，整天餐費只要55元。文章曝光後，網友推薦「買罐裝麥片、冷凍蔬菜能吃得更健康」。

近日網友在Dcard以「有誰可以一天只花不到100元吃飯」為題發文分享自己的省錢飲食方式。早餐選擇兩片吐司（選42元的8片裝）搭配荷包蛋（以雞蛋一盒51元計算），成本約16元。晚餐則吃一包15元的泡麵、14元的豆腐與一顆10元滷蛋，合計39元；若改為營養麵條和菜市場板豆腐，則可再省下11元。至於中餐則吃公司的，算下來整天花費只要55元。

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文章曝光後，網友紛紛留言，「這樣吃排便順暢嗎？因為看起來沒有什麼纖維素」、「若吃超商，一餐就2百多了，食量比較大，吃不飽會不開心」、「早餐不吃省錢」、「我沒辦法，我一天三餐加起來就370元了，我住的地方一天都破百」、「公司供餐算進去的話，我沒吃早餐習慣，午晚餐公司提供，平日幾乎花不到餐費」。

另外，也有網友分享其他省伙食費的方法，「有個惜食app叫Tasteme，上面有跟很多店家合作，特定時段會開放良食福袋能搶購並自取，50台幣就可以買到半價食物」、「推罐裝麥片，可以配各種沖泡堅果飲。蔬菜買冷凍青花菜，蛋白質選豆腐或雞蛋，這樣超健康，一天還不到100」、「通心粉30多塊一大包再買一罐番茄肉醬99可以吃四餐」。

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