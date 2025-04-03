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    杉林溪8000牡丹燦爛盛開 九族薰衣草打造梵谷地景

    南投杉林溪牡丹花盛開。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪牡丹花盛開。（杉林溪園區提供）

    2025/04/03 17:38

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投杉林溪4月進入牡丹花季，今年除了紅、粉品種花開燦爛，還有暗色的黑色系品種，另也有花絮小巧的荷包牡丹，開花呈現朵朵愛心形狀，模樣討喜，園區8000盆牡丹同場競豔相當壯觀，

    另外，九族文化村也正逢薰衣草季，園區不僅有大片紫色薰衣草，還用各色花卉打造梵谷人像地景，讓賞花更富藝術氣息。

    杉林溪園區指出，園內栽培牡丹花多年，素有「牡丹花王國」美譽，今年培育的牡丹花已經盛開，花期可到4月底，此次除有顏色豔麗的大紅、粉紅花朵，還從日本引進黑色系的「黑烏」、黃色系的「黃冠」等，各色花朵絢麗多彩，讓人目不暇給。

    另有花形小巧的荷包牡丹，開花時一朵朵粉紅或白色愛心懸掛在枝條，看起來相當可愛，今年園區還將紫藤改造成花廊型態，營造200公尺長的浪漫紫色隧道，讓遊客能沉浸其中盡情賞花。

    九族文化村表示，4月也是園區紫戀薰衣草季，園內歐洲花園種植許多紫色薰衣草，今年主題為「邂逅梵谷」，特別利用花卉打造梵谷人像地景，成為遊客欣賞薰衣草之餘，另一熱門拍照打卡景點。

    杉林溪還有花絮小巧的荷包牡丹，愛心花朵相當討喜。（杉林溪園區提供）

    杉林溪還有花絮小巧的荷包牡丹，愛心花朵相當討喜。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪牡丹花季，除了鮮豔牡丹花，還有浪漫的紫藤花廊隧道。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪牡丹花季，除了鮮豔牡丹花，還有浪漫的紫藤花廊隧道。（杉林溪園區提供）

    九族文化村薰衣草季，以花卉打造的梵谷人像地景。（九族文化村提供）

    九族文化村薰衣草季，以花卉打造的梵谷人像地景。（九族文化村提供）

    九族文化村薰衣草季，園內除有紫色薰衣草花海，還有以花卉打造的梵谷人像地景。（九族文化村提供）

    九族文化村薰衣草季，園內除有紫色薰衣草花海，還有以花卉打造的梵谷人像地景。（九族文化村提供）

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