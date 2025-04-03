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    首頁　>　生活

    「樂高雄」兒童藝術節衛武營登場 6米高衝浪小樂陪過兒童節

    高雄市長陳其邁到「樂高雄」兒童藝術節，與小朋友一同比拼用樂高做的賽車。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁到「樂高雄」兒童藝術節，與小朋友一同比拼用樂高做的賽車。（記者許麗娟攝）

    2025/04/03 17:31

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市政府今年與台灣樂高合作，在衛武營國家藝術文化中心南廣場打造「樂高雄」兒童藝術節，有6米高巨型衝浪造型小樂和人偶裝置地標，以及玩樂運動區、彩繪區、藝術表演、市集等活動，即日起至6日連假期間，要讓小朋友樂翻！

    為迎接兒童藝術節，台灣樂高首度在高雄舉辦大型共創工作坊，攜手樂高專業認證大師黃彥智，打造巨型「樂高雄畫」，邀請高雄12所偏鄉學校的600名孩子在8天內完成以96塊樂高版圖拼接而成，於活動中展示。

    活動現場除了有6米高巨型衝浪樂高人偶，也設計拼砌牆、玩樂發車及小樂著色等關卡活動，在衛武營周邊也有市集、劇團表演、唱跳表演、戶外電影播放、樂高雄遊樂園、玩樂運動區等，要讓小朋友在連假期間天天到此盡情放電。

    高雄市長陳其邁今天也到場體驗用樂高拼貼牆、組裝賽車，與樂高台灣區總經理黃小瑩及小朋友賽車比拼，陳其邁說，這場「樂高雄」 可以說是歷年來在衛武營最大的活動，結合高雄在地、體驗互動與創意等3大特點，連假期間不僅可來此與「小樂」好好樂一波，壽山動物園 12歲以下兒童免門票，也可到東高雄包括美濃、六龜、佛光山、大樹、旗山等老街走走，來高雄旅遊，保證滿載而歸。

    高雄市長陳其邁（左）、樂高台灣區總經理黃小瑩（右）以樂高手，邀請大小朋友到衛武營嗨玩兒童藝術節。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁（左）、樂高台灣區總經理黃小瑩（右）以樂高手，邀請大小朋友到衛武營嗨玩兒童藝術節。（記者許麗娟攝）

    高雄12所偏鄉學校的600位孩子，在8天內完成以96塊樂高版圖拼接而成高雄市的創意地景。（記者許麗娟攝）

    高雄12所偏鄉學校的600位孩子，在8天內完成以96塊樂高版圖拼接而成高雄市的創意地景。（記者許麗娟攝）

    6米高的衝浪小樂是到高雄兒童藝術節必拍的造景。（記者許麗娟攝）

    6米高的衝浪小樂是到高雄兒童藝術節必拍的造景。（記者許麗娟攝）

    現場設計有樂高造景讓民眾拍出趣味照片。（記者許麗娟攝）

    現場設計有樂高造景讓民眾拍出趣味照片。（記者許麗娟攝）

    草地上有多尊樂高玩偶提供拍照打卡。（記者許麗娟攝）

    草地上有多尊樂高玩偶提供拍照打卡。（記者許麗娟攝）

    塗鴉牆吸引親子體驗。（記者許麗娟攝）

    塗鴉牆吸引親子體驗。（記者許麗娟攝）

    小朋友也可在草地上大泡泡。（記者許麗娟攝）

    小朋友也可在草地上大泡泡。（記者許麗娟攝）

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