兒童節高雄童樂 在地企業帶250孩子暢玩兒藝節、狂動物園+吃大餐

兒少暢玩樂高雄遊樂園設施。（高雄市社會局提供）

2025/04/03 18:10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕兒童節連假第一天，高雄林皇宮等4個在地企業與高雄市社會局攜手，邀請250名社區兒少暢玩「2025高雄兒童藝術節-樂高雄」奇幻樂園及壽山動物園，在充滿童趣及動物生態體驗下，同時享用豐盛佳餚，度過歡樂的兒童節。

高雄市社會局結合2025樂高雄兒童節系列活動，邀請社區兒少參加體驗，小朋友看到滿場的樂高主題裝置，直呼「哇，好多樂高玩具」，現場還有樂高賽車、樂高雄牆、主題創作坊及玩樂體驗，讓孩子玩到流連忘返捨不得離開。

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除了樂高體驗，活動連結觀光局，安排孩子們免費參觀壽山動物園，孩子們走在園內的天空步道上，用不同的視角觀看動物、親手用牧草餵食動物並搭乘小火車導覽園區，伴隨者偶爾出沒的獼猴，不時傳來驚喜的歡呼聲。

高雄林皇宮董事長張志豐率先響應活動，招待250位社區兒少與照顧者們一起到林皇宮享用午餐美食佳餚，並以自己在嘉義鄉下成長的經驗，鼓勵孩子們努力追尋自己的夢想，同時拋磚引玉邀請更多企業加入關心公益的事業，包括不動產仲介經紀商業同業公會、中華電信高雄營運處及春天通運都慷慨解囊贊助經費，公私協力共同為高雄囝仔留下2025兒童樂高雄的難忘回憶。

小朋友開心玩遊樂設施。（高雄市社會局提供）

小朋友自製大卡片，感謝林皇宮提供美食饗宴，社會局長蔡宛芬（左4）加碼兒童節禮物。（高雄市社會局提供）

社會局副局長葉玉如與孩子尬玩樂高賽車。（高雄市社會局提供）

社會局局長蔡宛芬感謝林皇宮董事長張志豐（右）發揮企業社會責任。（高雄市社會局提供）

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