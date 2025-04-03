「窯」滾吧！兒童節連假焢窯 南投300親子食農體驗

兒童節連假開跑，南投竹山鎮舉辦親子焢窯食農體驗，吸引300名大人、小孩參加，場面相當熱鬧。（竹山鎮公所提供）

2025/04/03 18:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕兒童、清明節連假開跑，南投竹山鎮公所今舉辦「窯滾吧！焢窯親子農樂趣」活動，吸引300多名大人、小孩參加，將竹山特產地瓜，以及雞肉等一起焢窯，此次還因人數眾多加開土窯，公所盼連假能讓親子體驗農村焢窯樂趣，成為兒童節最有趣的食農體驗，明年還將擴大成全國報名的焢窯活動，將竹山豐富農特產推廣出去。

竹山鎮公所表示，焢窯是早期農村的集體記憶，但隨著工商業發展、人口外移，焢窯活動逐漸式微，為讓下一代能認識農村古早味，並讓大人重溫焢窯的樂趣，便在竹山的下坪地區舉辦親子焢窯活動。

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起初只規劃20個土窯，但後來報名太踴躍，最後加開至23個窯，吸引民眾攜家帶眷體驗焢窯，現場也準備竹山特產地瓜，以及玉米、雞蛋、雞肉等食材一起加入焢窯。

參與活動的學童，則在大人陪伴下，學習升火、堆疊土磚、熱窯，再把新鮮食材放進窯内烤熟，等待期間還有帶動唱和大地遊戲，讓親子可一起遊戲互動，待焢窯料理出爐，頓時香氣四溢，學童也開心高呼，讓現場氣氛變得相當熱鬧。

公所說，這2年舉辦焢窯都獲得很大回響，明年將擴大成全國報名的焢窯活動，讓各地親子遊客都能到竹山體驗焢窯，進一步把竹山農特產與美景行銷出去，帶動當地觀光與產業發展。

兒童節連假開跑，南投竹山鎮舉辦親子焢窯食農體驗，吸引300名大人、小孩參加，場面相當熱鬧。（竹山鎮公所提供）

兒童節連假開跑，南投竹山鎮舉辦親子焢窯食農體驗，每當焢窯料理出爐時，現場香氣四溢，學童開心高呼，氣氛相當熱鬧。（竹山鎮公所提供）

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