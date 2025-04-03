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    清明連假瘋墾丁「台灣祭」 避塞車替代路網看過來

    潮州分局轄區替代路線懶人包。（潮州分局提供）

    潮州分局轄區替代路線懶人包。（潮州分局提供）

    2025/04/03 17:40

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府每年春假在墾丁舉辦「台灣祭」，成為南台灣音樂盛會慶典，警方預估今天南下經枋寮水底寮五岔路口車流會突破5萬車次，北上車潮也會到達2.8萬車次，祭出不同的替代路網分流。

    轄區包括台88線的潮州分局指出，清明連假為減少主幹道壅塞，南下幹道部分，建議駕駛人行駛以下2條替代路線，其一，可於國道三下崁頂交流道後左轉屏68線再右轉接台1線，行駛至屏112線後左轉至185線沿山公路再右轉，即可直達枋寮、恆春及台東。其二，下崁頂交流道左轉屏68線直行接續行駛屏114線，接著右轉189線，直行於屏118線左轉銜接185線沿山公路同樣可直達枋寮、恆春及台東。

    轄區有小琉球的東港分局，因應東琉碼頭及鹽琉碼頭人車潮，規劃視交通狀況於中山、朝隆路口實施車流管制，請車輛停於漁會魚市場停車場（規劃兩車道收費入場）、中山路立體停車場及鹽埔漁港停車場，另東琉碼頭前的朝隆路段科技執法已於2025年1月1日正式上路，針對「違規停車」及「車不停讓行人」違規進行取締，提醒切勿違規。而轄內車多的南州交流道，南下時也請用路人配合燈號及指揮行駛。

    內埔分局轄內最多遊客蒞臨的美食景點首推位萬巒鄉民和路的「豬腳街」，另外眾所皆知的內埔鄉「六堆客家文化園區」，以及在瑪家鄉的「臺灣原住民族文化園區」2處旅遊景點，連假時均常吸引許多人潮，內埔分局規劃萬巒鄉民和路「豬腳街」將於連假期間公告為行人徒步區，呼籲民眾先將車輛停在褒忠路及永和巷的6處停車場內（約240個車位），再步行前往用餐、購物。至於「六堆客家文化園區」及「臺灣原住民文化園區」，也都有提供停車場服務，請各位駕駛朋友發揮耐心，聽從園區工作人員及員警交通指揮。

    東港東琉碼頭替代道路措施。（東港分局提供）

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    萬巒豬腳街將於規定時段劃設為徒步區。（內埔分局提供）

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    國道出現滿滿車潮。（翻攝自屏東GO好玩APP）

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