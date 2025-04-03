苗縣動防所接獲19件檢舉加強查緝 沒入8組違法捕獸鋏

苗栗縣動物保護防疫所加強掃蕩違法的捕獸鋏。（苗栗縣動物保護防疫所提供）

2025/04/03 17:31

〔記者張勳騰／苗栗報導〕為杜絕捕獸鋏造成動物傷害，苗栗縣動物保護防疫所針對獸鋏案件頻繁處加強巡視、拆除獸鋏、架設告示牌宣導禁止使用獸鋏、毒物或其他方式任意虐待傷害犬貓等動物，亦前往縣內各五金行店家等，加強宣導禁止販賣獸鋏等相關規定。今年迄今已接獲19件檢舉案，沒入獸鋏3具及金屬材質套索陷阱5組。

苗縣動防所指出，山區不時發現有許多非法架設的捕獸鋏和山豬吊等陷阱，犬貓動物進入山區常有誤觸遭獸鋏或金屬材質套索陷阱夾傷案件頻傳，獸鋏及金屬材質套索陷阱是具有強大殺傷力的獵具，其強力彈簧夾擊可能造成動物或人重傷、斷肢甚至引發傷口感染致死，其危險性極強且難以逃脫。

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苗縣動防所說，依動物保護法規定，非法架設陷阱，已違反動物保護法第14-1條第1項規定及第6條規定，分別最高可處7萬5千元罰鍰；如造成動物死亡，最高可處2年以下，併科200萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法。

苗縣動防所強調，民眾如發現有販賣、持有及使用獸鋏或金屬材質套索陷阱等違法危害犬貓動物行為，可通報撥打1959動物保護24小時專線，將有專人盡快前往協助處理。另呼籲飼主，寵物外出時應依動物保護法第20條第1項及苗栗縣動物保護自治條例第5條規定，應依寵物之體型及種類，使用牽繩、透氣口罩或其他適當防護措施，並由7歲以上之人伴同。

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