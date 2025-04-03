「變裝皇后」Rico、女神下午茶 跟「大甲媽」同一天抵彰化市

「變裝皇后」Rico、女神下午茶，要跟「大甲媽」同一天到彰化市。（彰化縣政府提供）

2025/04/03 17:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕係金ㄟ！一年一度的大甲媽遶境活動即將在4月4日展開，4月5日進入彰化市區，「變裝皇后」Rico、「女神下午茶」也將跟「大甲媽」同一天現身，因為兩人獲邀參加彰化縣衛生局活動，只要完成指定衛教闖關遊戲，就有機會獲得限量的500支雙淇淋。

衛生局指出，4月5日當天下午3點到7點將推出「大甲媽祖『愛』遶境」活動，地點在衛生局對面的馬可先生麵包坊旁登場，這是攜手衛福部疾管署、台灣基地協會、員林基督教醫院來共同辦理，今年已邁入第5屆。

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衛生局強調，這次活動主要是提升社會對愛滋防治的正確認知，現場有規劃多元互動體驗的衛教闖關遊戲，包括HIV匿名篩檢，並邀請到「變裝皇后」Rico、女神下午茶，到場宣導愛滋防治的三大策略，只要完成指定任務與衛教闖關，將會送出500支霜淇淋。

有民眾得知在彰化市可以親眼見到「變裝皇后」Rico、女神下午茶，直呼從沒有想過，真是太不思議，覺得彰化終於前進了一點點，有點不一樣了。

「變裝皇后」Rico、女神下午茶將到彰化市。（彰化縣政府提供）

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