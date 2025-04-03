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    清明連假首日蘇花路廊湧車潮 南下每小時上千輛車次

    新城警方在蘇花路廊進入花蓮崇德路斷加強交管。（警方提供）

    新城警方在蘇花路廊進入花蓮崇德路斷加強交管。（警方提供）

    2025/04/03 15:58

    〔記者王錦義／花蓮報導〕清明連假首日，蘇花路廊今天凌晨2點起出現南下車潮，每小時交通量維持約950至1000輛，到下午已累積15486輛次，進入花蓮台9線和平、崇德段南下車輛偏多。公路局預估今天南下車流量還有5000輛要通過，建議用路人先往宜蘭活動，待車流趨緩再往花蓮。

    公路局東區養護工程分局指出，截至下午3點，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為15486輛，北上花蓮往宜蘭方向為3027輛，預估今日蘇花路廊南下車流仍有5000輛通行需求量，北上車流仍有2000輛通行需求量，目前南下車多路段為台9線蘇澳至鼓音橋路段及台9線和仁路段，呼籲用路人避開尖峰時段行駛。

    建議往來宜蘭及花蓮用路人，多加使用蘇花改路段，非必要請勿進入台9丁線，避免影響台9線車流續進。

    公路局東區養護工程分局指出，另外在旅行時間方面，下午3時蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約104分；北上旅行時間約77分。預估明（4）日蘇花路廊交通狀況將較今日緩和，南下車流量約14500輛/日，北上車流量約4900輛/日。

    新城警分局針對蘇花路廊（台9線、台9丁線）、沿線景點等地加派警力彈性交管。新城警方指出，在台9線和平、崇德路段，南下車輛偏多，南北車流順暢。警方呼籲，行車前請詳加確認車況再上路，連假期間南來北往時切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛。

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