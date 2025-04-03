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    日籍婦人來台旅遊走人行道遭撞死 行人路權團體批「國恥」

    日籍婦人在高雄走在人行道上卻仍被車輛撞死。（「還路於民」提供）

    日籍婦人在高雄走在人行道上卻仍被車輛撞死。（「還路於民」提供）

    2025/04/03 16:51

    〔記者吳亮儀／台北報導〕一名日籍婦人來台旅遊，3月15日卻在高雄市的人行道上遭撞飛，搶救無效，本月1日不幸過世。行人路權團體「還路於民」批評，這場悲劇並非單一個案，而是台灣交通環境長期存在的系統性問題導致的結果，而且是「國恥」。

    「還路於民」發文說，早已多次呼籲政府應正視車輛侵入人行道的問題，推動駕照監理制度的改革。然而，交通部卻屢屢敷衍應對，未能從根本上解決問題，這起事故原本可以透過完善的工程設計來預防，例如設置符合國際標準的護欄或車阻。

    「儘管已多次提出紐約、日本等地的工程規範、設計圖與物理指標要求，交通部卻始終未能將這些關鍵措施納入相關法規」，路權團體痛批，台灣部分的護欄與車阻，與韓國首爾去年發生的9死事件類似，在車輛衝撞時幾乎無法發揮阻擋作用，使行人暴露於致命風險之中，因此強烈要求政府立即檢討現行人行道安全設施的工程規範，確保其具備實質的保護能力。

    「還路於民」團體批評，除了基礎設施不足，駕照監理制度的鬆散也是問題根源之一。政府至今未能推動嚴格的駕照考核與回訓機制，甚至在去年縮減了記點及檢舉制度，使不適任駕駛人得以繼續上路，危害行人安全，且此次事故的肇事者竟以「看到警察就緊張」為理由，這樣的藉口讓一條寶貴的生命消逝，令人無法接受，駕駛訓練與監理制度的缺陷，讓未具備安全駕駛能力的人仍能輕易取得駕照，這不僅是交通部的失職，更是對人民生命安全的漠視。

    「還路於民」說，近年來，政府不斷宣稱已進行許多交通改善措施，改造了若干路口，卻未能有效遏止車輛對行人的威脅，這起不幸的事故讓一位遠道而來的旅客成為受害者，突顯出台灣行人安全的嚴重問題尚未從根本性真正解決，唯有真正對症下藥，從工程法規、駕照監理、執法的法律標準等多方面進行全面改革，才能避免下一場悲劇的發生。

    日籍婦人在高雄走在人行道上卻仍被車輛撞死。（「還路於民」提供）

    日籍婦人在高雄走在人行道上卻仍被車輛撞死。（「還路於民」提供）

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