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    基隆麥金路同一地點兩次破管延誤供水 市府要求水公司深自檢討

    基隆市麥金路水管二次漏水，昨天下午再度開挖施工。（記者盧賢秀攝）

    基隆市麥金路水管二次漏水，昨天下午再度開挖施工。（記者盧賢秀攝）

    2025/04/03 16:18

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市麥金路1000mm的來水管線1日凌晨爆管，昨天（2日）上午搶修完成送水2小時又漏水，連續兩度停水開挖搶修，一直到今天早上8點完成搶修復水，影響4萬3千多戶用水，有些地區水都還沒送到又停水，還有崁仔頂攤商無法做生意。市長謝國樑今天說，一再延誤供水要求水公司深自檢討。

    議員吳驊珈說，麥金路城上城對面破管終於修復完成，超過50小時的努力，今天上午已逐步送水，這次停水2萬6498戶、減壓1萬7108戶，共4萬3千多戶受影響。昨晚很多里沒水可用，不少人連水塔的水也用完了沒水可用，還有崁仔頂的周邊攤商無法做生意，怨聲四起，里長忙著協助里民找水公司送水，苦不堪言。

    水公司第一區管理處說，原預定搶修到今天下午3點30分，今天上午已提前完成更換破損管線接頭，上午8點開始復水，平地大部分的民眾都有水可用，高地的住戶可能要晚一點才有水。

    謝國樑今天受訪說，水公司一再延誤供水，影響龐大基隆民眾用水，而且幾乎是毫無預警，雖然意外發生可以理解，但不斷發生就不是基隆民眾所希望看到的，要求水公司深自檢討並給市府完整說明。

    立法委員林沛祥說，麥金路自來水管使用已35年了，而且基隆地形限制，穿著衣服改衣服，將邀自來水公司協調，老舊水管逐段汰換。

    基隆市長謝國樑要求水公司針對麥金路延誤供水深自檢討。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑要求水公司針對麥金路延誤供水深自檢討。（記者盧賢秀攝）

    基隆市麥金路自來水管已修復，開始供水。（記者盧賢秀攝）

    基隆市麥金路自來水管已修復，開始供水。（記者盧賢秀攝）

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