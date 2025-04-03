人口老化納骨塔位不足 雲縣新建及推廣環保葬

改善納骨塔櫃位不足問題，雲縣府協助各公所改善舊有公墓環境、增設及更新櫃位，圖為大埤水尾埔公墓已完成路面鋪設、停車空間等改善。（記者黃淑莉攝）

2025/04/03 15:26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕明（4）日是清明節，今天各公墓及納骨塔出現掃墓祭祖人潮，雲林縣長張麗善前往各公墓視察，同時宣導反詐騙，張麗善說，上個月雲林鄉親遭詐損失金錢高達1.3億元，縣府成立「打詐雲林隊」各局處通力合作，深化民眾防詐識能，達到零詐騙零財損目標。

縣府民政處指出，人口老化納骨塔需求大，為解決縣內納骨塔櫃位不足問題，協助各鄉鎮市公所針對現有納骨塔更新或增設櫃位，另有多鄉鎮公所就已完成遷葬的殯葬用地申請新建納骨塔，包括二崙、古坑、麥寮及斗六等。

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民政處說，林內九芎公墓第二納骨塔已完成設置近期可啟用，崙背新庄公墓及斗六八德生命園區第二納骨塔，結構體今年可以完工，啟用後可新增不少納骨櫃位。

除傳統土葬、火葬，縣府也積極推廣環保葬，在大埤下崙公墓、斗六九老爺追思生命園區及東勢四美生命紀念園區，建置環保樹葬區，大埤鄉長林森寳指出，下崙環保樹葬區成立10多年，剛開始使用率很差，但這幾年越來越多人，去年就有近40件樹葬。

張麗善表示，今天視察民眾掃墓狀況，也趁機向鄉親宣導各種詐騙話術，提醒民眾提高警覺，不要三言兩語財產就被騙光；警察局長李建民說，今年1至3月雲林鄉親遭詐騙損失金額近4億元，有人遭詐數千萬、數百萬或數10萬元，打詐雲林隊透過各局處通力合作強化反詐宣導，進而深化民眾防詐識能，免於遭詐騙。

另消防局表示，每年元宵節後至清明節墓地火警件數多，讓消防人員疲於奔命，去年就有590多件，今年因有降雨及加強宣導，截至昨有282年，比去年少了一半以上，這幾天在各墓地都設有服務站，提供小水袋，也加強防火及防詐宣導。

雲林縣長張麗善視察各公墓及納骨塔民眾掃墓情況，並了解納骨塔櫃位設置及公墓環境改善情況。（記者黃淑莉攝）

掃墓祭祖不忘反詐宣導，打詐雲林隊成軍透過各局處活動、業務加強反詐宣導，期盼不要有民眾被騙。（記者黃淑莉攝）

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