台中國際動漫節開幕 盧秀燕帶4藍委穿「咖波」萌裝娛樂動漫迷

2025台中國際動漫節開幕，台中市長盧秀燕（前排右4）穿著「咖波」裝與動漫迷同樂。（記者黃旭磊攝）

2025/04/03 14:09

〔記者黃旭磊／台中報導〕2025台中國際動漫節上午在烏日台中國際展覽館開幕，展場300攤位湧進數千動漫迷朝聖，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔、羅廷瑋及廖偉翔穿著「貓貓蟲咖波」與動漫迷同樂，盧秀燕表示，去年活動吸引近30萬人，今年連續4天預計突破32萬人，再次展現台中作為「動漫之都」強大號召力。

中華動漫出版同業協進會主辦第4屆「台中國際動漫節」，今天熱鬧登場，活動自即日起至6日，連續4天在烏日臺中國際展覽館舉行，盧秀燕及4名藍委同穿「貓貓蟲咖波bugcat capoo」服裝現身，與民眾黨立委麥玉珍、中華動漫出版同業協進會的理事長蘇偉銓及台中市新聞局長欒治誼，上台與無尾熊VTuber歌姬「Koana考娜」互動，隨後到「貓貓蟲咖波」攤位捧場。

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盧秀燕說，「咖波」是台中知名原創IP，特地著裝展現對動漫文化支持與熱情，而台中要成為動漫迷與創作者的交流基地，感謝中華漫協多年來深耕，回應中部漫迷需求，讓「台中國際動漫節」成為年度重要動漫盛事。

中華動漫出版同業協進會安排72家廠商設置300個攤位，coser（扮裝者）穿著各式角色服裝穿梭會場，展場舉辦鶴蘭音樂祭邀請貓貓戰隊、月海晴等樂團演唱，宣傳模特兒穿著火辣清涼服裝吸引宅男粉絲合影，氣氛鬧熱滾滾。

江啟臣表示，他曾擔任行政院新聞局長推動與歐洲荷蘭等國漫畫交流，而上個月在立法院接待日本國會議員，他們對台中動漫園區非常有興趣，日本是漫畫大國，動漫畫家赤松健於2022年參議院選舉勝出成為日本首位漫畫家出身的國會議員，也許有一天台灣也會出現漫畫家立委。

台中國際動漫節開幕，宣傳模特兒吸引粉絲合影。（記者黃旭磊攝）

2025台中國際動漫節湧進動漫迷朝聖。（記者黃旭磊攝）

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