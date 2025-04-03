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    15年來最晚花期！南化寶光聖堂黑糖尋蜜季、春遊賞櫻趣開幕

    南化區公所結合寶光聖堂的花旗木美景舉辦產業文化活動，場面熱鬧。（記者吳俊鋒攝）

    南化區公所結合寶光聖堂的花旗木美景舉辦產業文化活動，場面熱鬧。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/03 15:28

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕南化區公所結合轄內知名的玉山一貫道寶光聖堂，舉辦黑糖尋蜜季，行銷地方特色產業，並藉由花旗木的盛況規劃假日市集，推廣春遊賞櫻，活動今天由市長黃偉哲開幕，邀請大家來吃美食、看美景，人潮湧至，氣氛熱烈。

    寶光聖堂內有400株俗稱「泰國櫻」的花旗木，每到清明就進入大爆發，枝頭上演粉紅派對，美景遠近馳名，只是受到天氣偏冷的影響，目前綻放率仍低，推估還要半個月才會盛開，創下15年來最晚的紀錄。

    黃偉哲說，南化區風景優美，雖然今年花旗木盛開時間延遲，但目前已預見將會逐漸綻放，美麗盛況可期，活動現場還有50攤的假日市集，展售黑糖、蜂蜜等農產品，歡迎民眾把握機會，相偕遊山玩水，並感受當地特別的自然與人文風情。

    黃偉哲表示，南化不僅愛文芒果有名，也栽種了白甘蔗，製作手工黑糖，另外，當地出品的蜂蜜，更是品質優良，參賽屢獲佳績，值得推薦。

    今天的黑糖尋蜜季、花旗春遊趣的產業文化活動，由當地的中小學生、社區長輩，以及寶光聖堂國樂社等系列表演揭開序幕。

    黃偉哲專程出席，為活動代言，並與各界貴賓一起手作黑糖、蜂蜜鬆餅，行銷地方特色，他也發放兌換券給民眾，為市集攤商衝買氣，大小朋友聚集，場面熱鬧。

    寶光聖堂前人王寶宗指出，以往園區內的花旗木2月底就會逐漸綻放，清明節前則進入盛開期，是山區熱門的賞櫻景點，尤其志工又特地矮化，民眾可以更親近，加上又陸續補種，總數達到400株，明年會更漂亮。

    王寶宗提到，去年颱風、豪雨的折損，加上春節後，天氣持續偏冷，影響花期，推估盛開期會在本月中旬，民眾不要錯過。

    南化區長徐全立強調，手工黑糖是當地關山里內最具代表性的商品，透過採用傳統手工技藝，將白甘蔗柴燒生產而得，平藉著專業的師傅進行火侯控制，稍有偏失，可能就造成苦味，過程相當講究。

    南化區公所結合寶光聖堂的花旗木美景舉辦產業文化活動，場面熱鬧。（記者吳俊鋒攝）

    南化區公所結合寶光聖堂的花旗木美景舉辦產業文化活動，場面熱鬧。（記者吳俊鋒攝）

    「南化黑糖尋蜜季、寶光花旗春遊趣」產業文化活動，由市長黃偉哲熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

    「南化黑糖尋蜜季、寶光花旗春遊趣」產業文化活動，由市長黃偉哲熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

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