南市兒童節系列活動 12處親子悠遊館及安平兒福館聯合登場

南市兒童節系列活動推出柑仔店歷史等多項活動，家長可利用機會帶孩子一起共享親子歡樂時光。 （圖由南市社會局提供）

2025/04/03 14:06

〔記者蔡文居／台南報導〕 為慶祝兒童節來臨，台南市社會局策劃兒童節系列活動，於3日、5日及6日3天，在安平兒福館及全市12處親子悠遊館聯合辦理「兒童節派對」，包含童趣嘉年華、越野樂翻區、趣味競賽、潤餅體驗、柑仔店歷史，紙盤陀螺及小丑表演、魔幻秀與勇士遊戲派對等多項活動，家長可利用機會帶孩子一起共享親子歡樂時光。

另外，南市社會局為鼓勵市民捐贈閒置玩具及圖書，於12處親子悠遊館設置二手玩具交換中心，將這些家中用不到的玩具與繪本整理與消毒後轉贈給有需要的家庭或社福機構，減少浪費並讓更多孩童共享遊戲樂趣，不僅環保，也能培養孩子惜物愛物的觀念，讓玩具發揮最大價值。

請繼續往下閱讀...

南市社會局表示，清明節及兒童節連假期間，安平兒福館及各親子悠遊館於3日、5日及6日3天仍維持開館（4月4日休館），家長如於兒童節連假開館期間，至各館參加活動並打卡，都可獲得精美兒童節禮物，詳細活動內容可上各親子館臉書查詢。兒童節連假期間，南市多處景點也提供兒童專屬優惠與活動，包括南瀛科學教育館、消防史料館、南市立游泳池、永華國民運動中心、虎頭埤風景區及尖山碑渡假村等。

南市安平兒福館及各親子悠遊館於3日、5日及6日3天仍維持開館，4月4日則休館。（圖由南市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法