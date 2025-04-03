「新濱町海洋廚房」重新出發戶外區超chill 清明連假人潮爆棚

「新濱町海洋廚房」首度迎來連續假期，中午用餐時段吸引大批民眾前往。（記者李惠洲攝）

2025/04/03 16:20

〔記者李惠洲／高雄報導〕有著「全台最美魚市場」的鼓山魚市場上月重新開幕，並改名為「新濱町海洋廚房」再出發，今天正是「新濱町海洋廚房」迎來的第一個四天清明連假，現場前來享用美食、遊玩的遊客相當的多，幾乎每家餐廳都需要排隊，用餐座位區也是一位難求。

雖然目前看起來整體環境氣氛佳、美食也吸引大批民眾嘗鮮，但也有不少民眾擔心會不會跟之前南仁湖團隊經營的鼓山魚市場一樣，3個月蜜月期過後人潮就雪崩式下降。

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高雄鼓山魚市場二度改建後，由漢來國際物業管理顧問股份有限公司接手活化，並取名「新濱町海洋廚房」盛大開幕，這次業者引進15家台日餐飲品牌，包括全台獨家的JAPAN燒烤，以及北海道一幻拉麵、31冰淇淋以及榮獲東京神田咖哩大賽冠軍的「日乃屋咖哩等。

此外，戶外景觀方面也重新規劃設計，結合海洋風格與現代美學，設計多處造景區，並結合多肉植物與大型仙人掌呈現出異國風情，民眾可以親自踏上舖滿碎石子的造景區域外，裡頭也有設置棚架區與座位區，民眾可以一邊享用美食一邊欣賞夕陽落日，吹著徐徐海風非常悠閒愜意。

「新濱町海洋廚房」首度迎來連續假期，裡頭吸引大批民眾排隊點餐，就連用餐座位區也需要等待，可以說人潮爆棚。（記者李惠洲攝）

「新濱町海洋廚房」用餐座位區人潮眾多。（記者李惠洲攝）

「新濱町海洋廚房」引進全台獨家的JAPAN燒烤，吸引大批饕客入內一邊烤肉一邊欣賞海景。（記者李惠洲攝）

「新濱町海洋廚房」重新開幕後在戶外也打造許多悠閒、景緻座位區，民眾不只可以將餐點拿出來一邊欣賞美景一邊享用，甚至還有遮陽帳篷提供休憩，充滿了異國風情。（記者李惠洲攝）

「新濱町海洋廚房」重新開幕後在戶外也打造許多悠閒、景緻座位區，充滿異國風情。（記者李惠洲攝）

「新濱町海洋廚房」戶外造景大量運用熱帶植物、多肉、大型仙人掌等，營造地中海異國風情，吸引大批民眾前來拍照打卡。（記者李惠洲攝）

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