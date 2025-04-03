百花盛開！阿里山花季結束前花況絕佳 遊客讚不絕口

常被誤認為櫻花的垂絲海棠盛開美不勝收景氣。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/03 14:04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕清明連假第一天是雨過天晴的好天氣，進入尾聲的阿里山花季聲，國家森林遊樂區依舊百花盛開，花況很好，櫻花系列以關山櫻、枝垂櫻、普賢象櫻等為主，酷似櫻花的垂絲海棠盛開中，令人讚嘆不已，晴朗天氣加上美麗花況，清明連假園區各旅社住宿率約8成至客滿，在國旅衰退的當下算是很不錯的成績。

「阿里山達人」黃源明表示，阿里山花季進入下半場的階段，主要的櫻花為重瓣品系的高砂櫻、八重紅枝垂櫻（雨晴枝垂櫻）、一葉櫻、關山櫻、普賢象櫻，單瓣櫻花為大島櫻。

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進入盛開期的為高砂櫻，主要觀景點為商店區、中山村、旅社區、工作站、沼平、生態教育館；大島櫻則是在工作站的櫻王後方花況最佳。因為花季下半場常會看見有台灣獼猴在樹上取食櫻花，所以花期的變數提高，有時台灣獼後一出現，櫻花的盛況就會提早結束。

黃源明說，沼平鐵道和公園內還有垂絲海棠進入盛開期，滿開的花朵，很多遊客都會誤認為櫻花，特別是在鐵道沿線，搭配火車的畫面，觀景效果其實不輸櫻花。

嘉義林業分署副分署長李定忠指出，阿里山花季倒數計時中，目前一葉蘭、垂絲海棠、玉山杜鵑、關山櫻、枝垂櫻、普賢象櫻等盛開，園區仍處處可見群美爭奇鬥艷的盛況，另園區受鎮宮的神蛾祝壽畫面也已登場，神蛾為枯球籮紋蛾，今年最高紀錄逾12隻，今天中午仍有9隻，有興趣的朋友，可以把握時間前往參拜觀賞。

嘉義縣166觀光產業發展協會理事長邱詩富說，瑞里紫藤花季進入尾聲，僅剩泉元餐廳等幾處還有比較可觀的花況，不過螢火蟲數量為近幾年來最多，人夜滿地飛舞的螢火蟲打造出如同螢光地毯的美景，令人震撼。

嘉義縣露營協會理事長劉孟禾也說，竹崎鄉光華村頂笨仔福華步道與牛山產業道路賞螢區的螢況已進入爆發期，遊客驚嘆聲連連。

阿里山國家森林遊樂區盛開中的高砂櫻。（記者蔡宗勳攝）

盛開中的高砂櫻綻放迷人風采。（記者蔡宗勳攝）

阿里山受鎮宮的神蛾祝壽畫面。（記者蔡宗勳攝）

嘉義瑞里紫藤花季已進入尾聲，即將謝幕。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣竹崎光華螢火蟲大爆發的盛況。（記者蔡宗勳攝）

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