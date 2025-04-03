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    霧社櫻王今年謝幕 觀霧大島櫻、臺灣笑靨花接棒

    山椒魚生態中心往出口的下坡處的玉山杜鵑已開花。（取自觀霧國家森林遊樂區粉專）

    山椒魚生態中心往出口的下坡處的玉山杜鵑已開花。（取自觀霧國家森林遊樂區粉專）

    2025/04/03 13:38

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於雪霸國家公園觀霧遊憩區觀霧山莊前有一株大櫻花，被稱為「霧社櫻王」由於這株櫻花是野生的台灣特有種霧社櫻，與一般粉紅色櫻花花瓣不同，呈雪白花色，今年於3月10日前後盛開。如今霧社櫻花暫時謝幕，不過，觀霧國家森林遊樂區指出，園區內的諸多花種接棒盛開，民眾可上山賞花。

    觀霧國家森林遊樂區表示，在遊客中心附近，可欣賞淺粉色的染井吉野櫻；而在山椒魚生態中心前廣場，則有成排白色的臺灣笑靨花；山椒魚生態中心周遭也可見到玉山杜鵑以及蓄勢待發的關山櫻。

    遊客若前往觀霧山莊方向，可於中巴停車場轉彎處，發現白色大島櫻盛開，觀霧國家森林遊樂區也提到，園區當中各種花朵陸續綻放，每種花朵皆以獨特姿態吸引遊人駐足欣賞，也是隨著時序進入3月底後可欣賞花朵。

    臺灣笑靨花也被稱為噴雪花，生長於較高海拔處；染井吉野櫻、關山櫻、大島櫻與霧社櫻王相較也別具風情；至於玉山杜鵑則中、高海拔地區常見杜鵑花。其中，染井吉野櫻與大島櫻已進入花期末，其他花種則陸續綻放但花期難以掌握，民眾不妨利用連假時節前往欣賞。

    山椒魚生態中心四周白色的臺灣笑靨花詢問度高。（取自觀霧國家森林遊樂區粉專）（

    山椒魚生態中心四周白色的臺灣笑靨花詢問度高。（取自觀霧國家森林遊樂區粉專）（

    觀霧山莊前、中巴停車場轉彎處的大島櫻，已經來到最佳賞花期。（取自觀霧國家森林遊樂區粉專）

    觀霧山莊前、中巴停車場轉彎處的大島櫻，已經來到最佳賞花期。（取自觀霧國家森林遊樂區粉專）

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