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    台北動物園棕熊「小喬」摘除腫瘤 園方曝復原好消息

    台北市立動物園日前宣布，園內24歲棕熊「小喬」出現腫瘤轉移病灶以及胃壁增厚等病徵，近日接受手術；園方今（3日）透露好消息，經過第一週手術傷口復原期，牠的活動力與食慾已有明顯回升。圖片為2024年12月的小喬。（台北動物園提供）

    台北市立動物園日前宣布，園內24歲棕熊「小喬」出現腫瘤轉移病灶以及胃壁增厚等病徵，近日接受手術；園方今（3日）透露好消息，經過第一週手術傷口復原期，牠的活動力與食慾已有明顯回升。圖片為2024年12月的小喬。（台北動物園提供）

    2025/04/03 13:35

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園日前宣布，園內24歲棕熊「小喬」出現腫瘤轉移病灶以及胃壁增厚等病徵，近日接受手術；園方今（3日）透露好消息，經過第一週手術傷口復原期，牠的活動力與食慾已有明顯回升。

    生活在溫帶動物區的資深棕熊「小喬」，2023年3月發現罹患乳腺腫瘤，雖經手術摘除，但2024年中的影像檢查，又發現腫瘤轉移病灶，近期更被發現鼠蹊部乳腺處疑似出現轉移腫塊，還伴隨破裂情形，園方緊急安排手術治療。

    台北動物園表示，前陣子「小喬」接受腫瘤移除手術，醫療照養團隊積極協助「小喬」適應手術後恢復期的疼痛與不適，在歷經第一週手術傷口復原期，醫療照養團隊除了為「小喬」止痛、治療，還採取各種方法刺激牠的食慾，也順利看到「小喬」活動力與食慾逐漸回升，大家都非常開心。

    園方指出，醫療照養團隊持續在飲食及環境下功夫，例如提供高蛋白質飲食、益生菌，提供多樣乾草環境，刺激小喬的嗅覺，讓牠能夠進行自然的鋪床與打滾行為，希望強化牠的身心健康，促進術後復原，期待「小喬」盡快恢復往日活力。

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