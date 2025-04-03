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    首頁　>　生活

    嘉義地震影響 高鐵台中站加開2班北上全車自由座列車

    台灣高鐵公司表示，會在下午12點50分及1點30分在台中站加開2班全車自由座北上列車。（資料照）

    台灣高鐵公司表示，會在下午12點50分及1點30分在台中站加開2班全車自由座北上列車。（資料照）

    2025/04/03 13:24

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（3日）中午嘉義發生地震，台灣高鐵公司表示，受今天嘉義地區地震影響，為確保營運及旅客安全，高鐵公司目前正依標準作業程序進行路線巡檢。

    台灣高鐵公司表示，另會在12：50及13：30在台中站加開2班全車自由座北上列車、商務車廂除外，以紓解清明連假期間台中站北上搭車人潮。

    高鐵公司補充說明，由於地震部分路段已達3級告警，因此需依程序進行路線土木設施巡檢，維修人員已在今天下午13：12分完成相關作業，目前正進行列車提速巡檢，由維修人員隨乘巡檢及進行軌道動搖測試。

    列車將先以注意進行方式（時速45公里以下）運轉，後續分別以時速70公里、120公里、170公里、230公里順序，漸進提升運轉速度，以確保營運安全。

    高鐵公司表示，受此地震事件影響，致部分列車有所延誤，台灣高鐵公司已於車站及列車加強對旅客廣播，說明延遲情形，同時提供飲用水及麵包供旅客取用。因地震屬天然災害，非可歸責高鐵公司，因此這次延誤不適用延遲退費規定。

    台灣高鐵公司表示，地震應變期間，為確保安全，部分車次可能有所延誤，敬請旅客見諒並耐心等候。

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