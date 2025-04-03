超狂兒童節！屏東縣政府變身童趣樂園 遭近萬人包圍

屏東縣長周春米和小朋友們一起同樂。（記者羅欣貞攝）

2025/04/03 14:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕兒童節前一天，屏東縣政府今天（3日）舉辦「包圍縣府孩子作主」活動，嚴肅的政府建築變身為童趣樂園，24個局處推出24個互動遊戲區，還有紙箱裝扮走秀、小小縣長發聲，約吸引近萬人參與，有興趣的親子們可直接到場加，活動到今天下午5點。

配合這項活動，屏東縣政府大樓從3月24日開始，就設置了4個巨型人偶裝置藝術，宛如「調皮孩子」攀爬在建築外牆，有的雙手緊抓窗框、有的俏皮探頭張望，彷彿正在進行一場「攻佔縣府」的冒險。屏東縣長周春米笑稱「縣政府屬於孩子們！我們希望透過創意，讓孩子感受到公共空間的親近與趣味。」

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今天開幕儀式由周春米率領20位小朋友上演「紙箱變裝秀」。只見孩子們穿著親手製作的創意紙箱裝扮登場─自動販賣機、鳳梨手機、長頸鹿、太空船等造型萌翻全場，周春米更以「火箭造型」驚喜現身，高喊：「屏東的孩子，準備發射夢想！」，全場笑聲不斷。

活動高潮之一，莫過於「小小縣長區」的趣味訪談。孩子們穿上特製的縣長背心，一本正經地站上「迷你縣長演講台」，發表政見；主持人問「假如你是屏東縣長，你要做什麼？」，答案五花八門，有小朋友說「要給全縣每所學校一千萬元改造他們的遊樂場」等，童言童語逗樂全場。

活動重頭戲「遊戲體驗區」由縣府24個局處聯手設計，將政策轉化為趣味互動。最受歡迎的莫過於「彩繪公車」—孩子們手持畫筆，在屏東客運巴士上盡情揮灑，打造獨一無二的「屏東觀光專車」；「泥巴天地」更讓孩子解放天性，跳進泥坑打滾、捏陶土，瞬間變成「泥巴小野人」，家長笑稱「回家洗衣服要洗三遍！」。

其他關卡也充滿巧思，「花園城市探索」讓孩子運用紙箱堆疊出至少比自己身高2倍以上的假想房子，學習基礎力學原理；「勇者救援任務」穿戴小小消防帽，體驗滅火英雄的使命感，也讓孩子模擬射擊遊戲灌輸保家衛國觀念；「營養動吃動」則透過闖關遊戲，教導均衡飲食，小朋友們玩累了，動手做漢堡吃，補充體力。

周春米還親自帶隊闖關，和孩子們比賽走迷宮、堆紙箱、玩泡泡、道安大冒險以大富翁情境呈現交通安全、小小建築師以水土保持與國土規劃為主題，設置四關互動挑戰等，孩子玩得超開心。

屏縣府盼透過此次「包圍縣府孩子作主」活動，打破政府機關的嚴肅形象，並透過親子共創、遊戲學習，實踐寓教於樂的理念。

屏東縣長周春米帶領小朋友們一起闖紙箱迷宮。（記者羅欣貞攝）

小朋友們把握機會把公車當畫布盡情發揮創意彩繪。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米率領小朋友們上演「紙箱變裝秀」，並玩起紙箱疊疊樂。（記者羅欣貞攝）

小朋友們在營養師指導下製作漢堡，完成就可以享用。（記者羅欣貞攝）

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